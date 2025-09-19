Desmantellen un punt de venda de drogues a Montcada i Reixac

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’investigació de Cerdanyola del Vallès van desmantellar un punt de venda de drogues situat en un pis de Montcada i Reixac. Els investigadors van detenir dimecres passat un home de 41 anys i dues dones de 47 i 40 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en el seu vessant de tràfic de drogues i per pertinença a grup criminal.
La investigació es va iniciar a principis de setembre, quan els agents van tenir coneixement d’informacions i queixes que alertaven d’un constant trànsit de persones al voltant d’un domicili del barri de Mas Rampinyo. A més, alguns testimonis haurien vist el llançament de petites bossetes des de la finestra d’un pis al carrer. Aquestes accions indicaven que es podria estar traficant amb drogues en un dels habitatges.
Els agents van establir una sèrie de dispositius de vigilància discreta i van poder comprovar la dinàmica de venda i distribució de substàncies estupefaents i com, efectivament, diverses persones es dirigien a un dels habitatges de l’edifici i adquirien dosis de cocaïna i MDMA.
Els investigadors van detectar que un home i dues dones, que feien ús habitual de l’habitatge, eren els presumptes responsables de l’activitat il·lícita. El domicili investigat havia esdevingut un punt de referència a la zona en el subministrament d’estupefaents.
El 17 de setembre, un cop van obtenir tots els indicis necessaris, els agents van dur a terme una entrada i escorcoll tutelada pel Jutjat número 6 de Cerdanyola del Vallès. En el registre de l’habitatge es van localitzar 2 quilos d’speed (anfetamnina) i 150 Pastilles de MDMA (èxtasis) i diverses dosis de substàncies preparades per a la venda. També es va trobar diners en efectiu i material relacionat amb el tràfic de drogues, com ara bàscules electròniques i estris per la confecció de dosis. A més, els agents van detenir dues de les tres persones relacionades amb la venda, ja que es trobaven en el pis en aquell moment.
Poca estona després, els agents van localitzar i detenir la tercera dona relacionada amb els fets. Els tres arrestats han passat aquest divendres a disposició del Jutjat de Guàrdia de Cerdanyola del Vallès.