Obres urgents a la xarxa de clavegueram de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac millorarà la seva xarxa de clavegueram. L’Ajuntament executarà a partir del mes de desembre una sèrie d’actuacions urgents en diversos col·lectors municipals amb l’objectiu de garantir la seguretat i el bon funcionament del sistema. Les accions previstes inclouen la substitució dels col·lectors deteriorats als carrers del Doctor Buxó (162.000 euros) i De la Rosa (171.000 euros), així com la substitució i ampliació del col·lector a la carretera de Ripollet amb Beat Oriol (115.555 euros). A més, s’executarà una obra de gran abast al carrer de Bogatell, on es preveu substituir i rebaixar la cota del col·lector, amb una inversió estimada de 841.950 euros.
L’informe tècnic del Servei de Serveis Municipals alerta de la presència d’esvorancs i greus deficiències estructurals en diversos trams del clavegueram. Aquesta situació posa en risc la funcionalitat del servei i la seguretat de la ciutadania, motiu pel qual s’ha considerat prioritària la seva renovació.
L’Ajuntament finançarà aquesta actuació mitjançant una operació de crèdit a llarg termini prevista per a inversions sostenibles en infraestructures de sanejament, tal com preveu la normativa d’hisendes locals. Aquesta operació financera per un import d’1.290.505 euros permetrà disposar de l’assignació econòmica per executar els treballs immediatament i se sufragarà amb la recaptació de la part variable de la taxa de clavegueram. Aquesta taxa té una part variable, destinada íntegrament a les inversions i millores de la xarxa de clavagueram com ho són aquestes actuacions, i una fixa, que es destina al contracte per al seu manteniment preventiu i correctiu.
La justificació de la urgència
Al Ple de març de 2024 es va donar compte de l’actualització del Pla Director del Clavegueram, que recomanava les accions necessàries per el correcte funcionament de la xarxa en T10 i les prioritzava. Tot i que les dues primeres actuacions que es faran als carrers de Doctor Buxó i De la Rosa al mes de desembre no apareixien en aquest pla, la regidora de Serveis Municipals, Dámaris Sánchez, ha justificat la seva inclusió davant la necessitat d’actuar en aquests dos àmbits que presenten “una deficiència estructural considerable”.
L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, ha justificat la importància d’iniciar aquestes actuacions en una “infraestructura invisible, però molt necessària ja que quan falla ho pateix tota la ciutadania”. L’expedient aprovat se sotmetrà a informació pública durant 15 dies hàbils, tal com estableix la normativa, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions o suggeriments. Si no se’n presenten, quedarà aprovat definitivament.