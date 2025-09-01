ARA A PORTADA

El Vallès, la comarca amb més morts a les carreteres aquest 2025

Vuit persones han perdut la vida a la xarxa viària vallesana des de principi d'any

Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 14:25

El Vallès Occidental és la comarca més colpejada pels accidents tràgics a les carreteres, amb vuit víctimes mortals en el que portem de 2025. El Baix Llobregat (7) i Osona (6) són els altres dos territoris amb més sinistres de desenllaç fatal per als usuaris de la xarxa viària.

És el balanç que ha facilitat pel Servei Català de Trànsit de les dades recollides fins al 31 d'agost en l'àmbit català. Al conjunt del país, destaca un increment de la mortalitat (+3%) en aquest període: un total de 97 persones han mort en 90 accidents a les carreteres des de principis d’any, mentre que durant el mateix període de l’any passat, van ser 94 les persones que van perdre la vida en 86 sinistres mortals. Trànsit assenyala que el nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit és de prop del 20% respecte al 2019 -any de referència per al compliment d’objectius viaris-; en els primers vuit mesos d’aquell any van morir 121 persones en 114 sinistres.

Les víctimes de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 42% de les persones mortes. Concretament, 30 eren motoristes; 7, vianants i 4, ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més persones que han perdut la vida (30) i representen el 31% del total de víctimes. La resta de finats viatjaven en turisme (42), camió (7) o furgoneta (6). Davant d'aquest escenari, l'SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat i demana a la resta d’usuaris respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. 

