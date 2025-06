Un trajecte més ràpid fins a Barcelona per carretera

Els usuaris vallesans del transport públic agilitzaran els seus trajectes per carretera fins a Barcelona. Les obres per habilitar un carril bus a la B-23 d’entrada a la capital catalana estaran acabades el pròxim mes de juliol. El vial transcorre pels set quilòmetres que hi ha entre l’A-2 a Sant Feliu de Llobregat i l’inici de l’avinguda Diagonal de Barcelona, un tram pel qual diàriament hi passen prop de 600 autobusos interurbans procedents sobretot de la nostra comarca, a més del Baix Llobregat, el Bages i l’Anoia.

Es calcula que transporten uns 4 milions de passatgers anuals. La Generalitat destaca que la intenció és agilitzar l’entrada d’aquests vehicles, aspirant a reduir uns 15 minuts el temps de trajecte actual, marcat pels embussos d’accés a la capital catalana.

L’obra, executada durant dos anys, té un pressupost de 20,8 milions d’euros. La Generalitat confia que el carril permetrà incentivar el transport públic i potenciar la intermodalitat gràcies a la proximitat amb el tramvia, el metro i altres línies de bus urbanes. Es calcula que l’actuació permetrà estalviar en emissions 34 tones de CO2 anuals.

L'obra s’emmarca en un acord entre la Generalitat i l’Estat, titular de la B-23. El Govern català executa l’obra, finançada per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per mitjà dels fons Next Generation de la UE. Així mateix, s’ha acordat que el traspàs de l’Estat a la Generalitat de la infraestructura es materialitzarà formalment durant aquesta tardor.