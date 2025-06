Rentada de cara a les piscines municipals del Vallès per la temporada d'estiu

Les piscines municipals es consoliden estiu rere estiu com un espai d'oci per a la ciutadania. Les xifres mostren la tendència general a un increment d'usuaris que troben un oasi en forma de refugi climàtic d'aigua per combatre les altes temperatures. En aquest context, diferents localitats vallesanes han redoblat l'aposta amb nous equipaments o millores en les instal·lacions vigents per fer front a l'increment de l'afluència.

La comarca espera la construcció de noves piscines municipals. Una d'elles, a Castellar, amb les obres ja en marxa a la ronda de Tolosa, al costat de les pistes d'atletisme. La nova instal·lació exterior s'haurà de sumar a partir de l'estiu del 2026 a l'oferta del Complex Esportiu Puigverd. Recentment, també ha confirmat el calendari d'actuacions Sentmenat, que espera transformar l'àrea esportiva de Can Sorts incorporant un nou equipament d'aigua amb obres des del mes de setembre. Abans, Palau-solità i Plegamans va aprovar en el ple d'abril la licitació de l’obra de construcció del complex esportiu amb piscines, inclosa la descoberta, amb un pressupost per sobre dels sis milions d'euros.

Alternatives d'aigua i temporades més llargues

Els ajuntaments busquen alternatives per pal·liar estius cada any més calorosos. Per exemple, davant el tancament per seguretat de la piscina de Sentmenat i en espera de la nova, el consistori ha optat també pels jocs d'aigua com a solució per a refrescar-se. Tots els diumenges del 29 de juny al 27 de juliol, de 10 a 13 hores, diferents espais del municipi s’ompliran d’inflables aquàtics per fer les delícies dels més petits i oferir una activitat lúdica i refrescant per passar el matí.

Les piscines municipals del Vallès arrenquen temporada

També hauran d'esperar per entrar a la piscina a Polinyà. La data d'obertura s'anunciarà en els pròxims dies, un cop acabades les obres de reforma que s'han endarrerit respecte al calendari previst. El canvi més visible serà la distribució de les piscines: la més petita desapareix per tal d’ampliar-ne la mitjana que tindrà una alçada d’un metre a la part més profunda. Aquesta segona piscina, que ara serà més gran, inclou un espai de poca profunditat per als més petits. A més, s’hi han instal·lat jocs d’aigua del tipus aqua-splash. Un altre dels canvis importants és la substitució de la gespa natural per una altra d’artificial. Els abonaments es poden comprar fins al 21 de juny.

Més enllà d'intervencions, una altra de les dinàmiques que es repeteix a casa nostra és l'anticipació de l'obertura de piscines. La revetlla de Sant Joan o l'entrada oficial a l'estiu -el 21 de juny- eren fins fa poc les dates assenyalades per a l'estrena de temporada. Ara, però, en molts casos la inauguració arriba abans. Una realitat que fa que molts equipaments municipals vallesans ja estiguin operatius.

Badia, Montcada, Santa Perpètua i Ripollet, en marxa

Des del dilluns, 16 de juny, i fins al 31 d'agost, ja es pot gaudir de la piscina d'estiu al Poliesportiu de l'avinguda del Tibidabo de Badia, que estarà oberta cada dia, d'11 a 20 hores. Enguany, s'han redistribuït els espais d'ombra aprofitant les estructures existents, per tal que estiguin més espaiades i arribin a més persones; a més, s'ha habilitat una zona amb prioritat per a persones amb mobilitat reduïda.

Les piscines municipals del Vallès arrenquen temporada

També ha obert aquesta setmana la piscina de Montcada i Reixac, en el mateix horari que Badia, incloent-hi els festius. En aquest cas, acollirà banyistes fins als 7 de setembre. A Santa Perpètua van obrir portes el cap de setmana passat. De dilluns a divendres, l’horari serà de les 11 a les 19 h; i dissabtes, diumenges i festius, de les 10 a les 19 h. Del 30 de juny al 17 d’agost, l’horari de dilluns a divendres serà d'11 a 19.30 h. La temporada també finalitzarà el 7 de setembre, igual que passarà a Ripollet, on les piscines ja reben usuaris. De dilluns a diumenge, de 10.30 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h. Fins al 20 de juny, de dilluns a divendres, només obrirà en horari de tarda. Els caps de setmana i festius, en horari de matí i tarda. Com a novetat, la piscina coberta no tancarà els caps de setmana ni els festius mentre estigui oberta la descoberta.

Les piscines municipals del Vallès arrenquen temporada

Àmplia oferta a Cerdanyola i novetats a Sant Cugat

A Cerdanyola, la piscina municipal del Turonet obre del 14 de juny al 31 d’agost. Fins al 20 de juny funcionarà amb horari de tarda (de 15 a 19:30 h), i a partir d’aquesta data s’obrirà cada dia en horari complet de 10:30 a 19:30 h. Alhora, la piscina de Montflorit estarà oberta del 21 de juny al 31 d’agost, en horari d’11 a 19 h. Mentre que del 20 de juny al 5 de setembre, la piscina del Bosc Tancat obrirà cada dia de 10:30 a 19:30 h.

Per la seva banda, Sant Cugat estrena la temporada d’estiu el 20 de juny. Les piscines es mantindran obertes fins al 31 d’agost amb els horaris habituals. Com a novetats, s’ha completat el procés de millora integral de la piscina de la Floresta amb el canvi de tot l’enrajolat de la platja i amb nous tancaments exteriors per evitar que entrin aigua i fang a la piscina durant episodis de pluja. En el cas de les piscines del Parc Central, s’ha substituït l’última zona de gespa natural que quedava per gespa artificial. A més, també s’han fet altres actuacions a les sales tècniques per millorar el funcionament de la maquinària i la seguretat dels treballadors. Les instal·lacions comptaran amb persones expertes en mediació.

Barberà, Sant Quirze i Castellar esperen l'inici de l'estiu

A Barberà, el període d'obertura serà del 21 de juny fins al 7 de setembre. L'horari de les piscines serà de 10 a 20.30 h, però romandran tancades al migdia, de 14 a 16 h. La decisió es pren per mantenir la seguretat i la neteja de l'espai.

A Sant Quirze, la piscina de Can Casablanques obrirà el pròxim 23 de juny, mentre que la piscina de Les Fonts ho farà el 24 de juny. L’empresa gestora INACUA ha realitzat les tasques de posada a punt per garantir la qualitat de l’aigua i el bon estat de les instal·lacions. Aquest any, la piscina exterior del complex esportiu de Can Casablanques s’estrena amb la vorada renovada, tant del vas petit com del gran. A la de les Les Fonts, també s’han dut a terme adequacions tècniques i de neteja. Les piscines romandran obertes fins al 8 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 19:30 h.

L'última a obrir serà la piscina exterior de Castellar, que ho farà a partir del 25 de juny. Les instal·lacions del Complex Puigverd s'han sotmès a obres per canviar la coberta en l'últim any, que no ha afectat la zona exterior. A més d'altres piscines a les urbanitzacions com la de Sant Feliu del Racó o la Penya Arlequinada a Can Font, un altre dels llocs per a remullar-se serà la zona de jocs d'aigua de la plaça de Catalunya, que obren de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h, i els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 19.30 h -amb aforament limitat a 200 persones-.