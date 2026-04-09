Un cap de setmana ple d’activitats al Vallès

El Vallès Occidental es prepara per viure un cap de setmana amb propostes que combinen tradicions populars, espectacles musicals i activitats per a totes les edats.
La Festa del Roser a Palau-solità i Plegamans
La Festa del Roser omple el municipi d’activitats culturals i tradicionals. Un dels actes centrals tindrà lloc diumenge 12 d’abril a les 18 h, amb el concert de gòspel solidari a l’Església nova de Sant Genís. El cap de setmana inclou també activitats com una exposició fotogràfica divendres a les 20 h i un concurs de dibuix infantil dissabte a les 17 h a l’antiga església romànica.
Cafè-concert solidari a Sant Quirze del Vallès
La música amb compromís social arriba divendres 10 d’abril a les 21 h a la Sala Salut Pastor de la Patronal. El grup Les Faux Gitans protagonitza un cafè-concert amb ambient distès, servei de bar i copa de cava inclosa. El preu de l’entrada és de 10 euros i la recaptació es destinarà a un projecte solidari per combatre el sensellarisme.
Improvisació musical a Montcada i Reixac
El Teatre Municipal de Montcada acull dissabte 11 d’abril a les 20 h l’Impro Music Show. L’espectacle, amb una durada aproximada de 70 minuts, combina improvisació teatral i música en directe a partir de les propostes del públic. Les entrades anticipades tenen un preu de 15 euros i 20 a taquilla, amb descomptes per a menors de 25 anys.
Concert simfònic a Cerdanyola del Vallès
Els amants de la música clàssica tenen una cita diumenge 12 d’abril a les 19 h al Teatre Ateneu (carrer Indústria, 38-40). El concert “Romàntics i impressionistes”, a càrrec de la Jove Orquestra de Cerdanyola, inclou obres de Debussy, Mendelssohn i Txaikovski. Les entrades tenen un preu general de 10 euros, amb descomptes per a joves i gent gran.
Torneig juvenil a Castellar del Vallès
Els joves castellarencs poden participar dissabte a les 17.30 h en un torneig de FIFA i ping-pong a La Fàbrica, a la seu del carrer de Portugal. L’activitat, organitzada per alumnat local, està pensada per a adolescents i combina competició i diversió en un ambient informal.