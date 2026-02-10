VÍDEO | Així són les trampes col·locades als pins contra la processionària

L'Ajuntament de Polinyà ha instal·lat trenta trampes als pins on s'han localitzat nius de processionària: al cementiri, a Can Serra i a l'entorn de la creu de terme. Amb aquests paranys s'evita que les erugues, en sortir dels nius, puguin baixa fins al terra. El sistema escollit és ecològic i no fa servir plaguicides. Es tracten de collarins que envolten el tronc i obliga les erugues a descendir per un tub que les porta directament cap a una bossa on queden atrapades. El cost de la instal·lació de les trampes ha estat d'una mica més de 1.500 euros. Les trampes es complementen amb la retirada manual de nius que porta a terme el servei de jardineria.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nVer esta publicación en Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nUna publicación compartida por Ajuntament de Polinyà (@ajpolinya)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nLa processionària és un insecte molt habitual als boscos mediterranis que nia als pins formant unes bosses blanques molt visibles a les copes dels arbres. Arriba a la seva fase adulta a l'estiu, quan es transforma en una papallona. Abans, entre els mesos de febrer i abril, les erugues baixen dels nius arrossegant-se pels troncs dels arbres per buscar un lloc on enterrar-se i transformar-se en crisàlides fins que es converteixen en papallones. El canvi climàtic i l’activitat humana han facilitat la propagació d’aquest insecte, que és una plaga en molts llocs de la Mediterrània.\r\n\r\nRiscos per a les persones i els animals\r\n\r\nUn dels problemes més grans que creen aquests insectes es deu als sacs de pèls urticants que les larves desenvolupen a partir del tercer estadi. Quan se senten amenaçades s’obren els sacs alliberant-se milers de pèls urticants a l’atmosfera que, si entren en contacte amb la pell de les persones o els animals, poden produir reaccions al·lèrgiques. En persones amb una reconeguda hipersensibilitat, es recomana que no visitin pinedes amb presència de processionària, sobretot els dies de molt de vent. En ocasions, aquests efectes també es poden donar quan les larves estan en forma de crisàlide enterrades en el sòl, per la qual cosa es recomana tenir cura dels nens i dels animals de companyia si juguen amb la terra a les zones on hi ha presència de bosses als pins.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSabadell\r\nLa processionària del pi, un perill silenciós: "Als gossos els pot provocar un xoc anafilàctic mortal" Jan Cañadell Puigmartí\r\n\r\n\r\n \r\n