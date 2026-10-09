Quatre municipis del Vallès rebran un ES-Alert el pròxim 19 d'octubre

Protecció Civil activarà el pròxim 19 d’octubre les sirenes de risc químic de Catalunya en una prova simultània que començarà a les 10 h i durarà aproximadament 20 minuts. Al Vallès Occidental, l’activació afectarà diversos municipis de la comarca, on sonaran els dispositius per comprovar el funcionament del sistema i recordar a la població com ha d’actuar davant d’una emergència química. En concret, s’activaran a Santa Perpètua de Mogoda (1), a Polinyà (2), a Castellbisbal (3) i a Terrassa (3). A part, també es podran sentir des de Rubí i Sant Cugat del Vallès. La prova afectarà una població aproximada de 120.000 persones, i no tindrà efecte a Sabadell.
Un ES-Alert abans de les sirenes
Abans de l’activació, Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert als telèfons mòbils de les zones de risc químic per informar que es tracta d’un simulacre i evitar alarmar la ciutadania. En una emergència real, però, l’ordre seria invers: primer sonarien les sirenes i, posteriorment, s’enviaria l’alerta al mòbil. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, remarca que el principal objectiu és que la població identifiqui el so de les sirenes i recordi les mesures bàsiques d’autoprotecció en cas que passi.
La prova mobilitzarà 119 sirenes operatives arreu de Catalunya i afectarà directament 47 municipis, amb una població aproximada de 930.000 persones. Concretament, hi haurà implicades les zones del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Girona, el Penedès, l’Alt Pirineu, l'Aran i alguns punts de la Catalunya Central. Un cop finalitzat el simulacre, la ciutadania podrà respondre una enquesta anònima des del mòbil per valorar el funcionament de l’activació i dels avisos. Així, si res no canvia, la següent alerta que rebi la població del Vallès Occidental –només en alguns municipis– serà un simulacre, i no una situació real.