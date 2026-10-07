La tardor torna a portar novetats en matèria fiscal a casa nostra. Aquesta setmana, per exemple, Sabadell ha anunciat una pujada d'un 2,5% de les taxes municipals de cara l'any que ve. En canvi, una de les localitats que ha decidit congelar els tributs municipals i l'IBI de cara al 2027 és Castellar. L’Ajuntament va presentar dimarts en audiència pública la proposta de pressupost, que se sotmetrà a la consideració del ple el 20 d’octubre. Els comptes ascendeixen a 39.720.865,33 euros, un augment del 8,69% respecte a l'anterior exercici. Segons va confirmar el tinent d’alcaldessa i regidor adjunt d’Economia i Hisenda, Rubén Peñalver, “l’increment del pressupost es produeix sense augmentar els impostos municipals, és a dir, que la proposta d’ordenances fiscals no preveu incrementar ni l’IBI ni les taxes municipals”. D'aquesta manera, es trenca una evolució a l'alça en aquest mandat, en què s'havia impulsat una actualització al voltant de la inflació anual.
Aquesta vegada, els ingressos corrents augmentaran 2,15 milions d’euros, un 6,43%, i passaran de 33,4 a 35,6 milions d’euros. Segons expliquen des del consistori, el creixement prové principalment de l’increment de les transferències corrents d’altres administracions, amb 1,38 milions d’euros més, així com de l’augment dels ingressos previstos per impostos directes i per taxes i altres ingressos. En aquest sentit, Peñalver va destacar que l'objectiu dels comptes és “reforçar la neteja i el manteniment del municipi, millorar els equipaments i l’espai públic i ampliar els recursos destinats a les persones”. Això s'ha de traduir en una dotació per a neteja viària que arribarà a 1,76 milions d’euros –un 19,23% més que ara–, mentre que la recollida de residus disposarà de 2,03 milions d’euros (+45,72%). També es preveuen augmentar fins a 1,47 milions d’euros els recursos per a la neteja dels equipaments municipals. Així, mateix, la partida per a jardineria i manteniment de parcs i jardins se situarà en 820.000 euros, gairebé el doble que enguany.
Entre les inversions en equipaments i espai públic, hi ha més d'un milió a centres educatius –600.000 destinats a la climatització–. La proposta també contempla 400.000 euros en un projecte integral al Casal Catalunya i actuacions de millora per valor de 495.000 euros a les instal·lacions esportives. En concret, al paviment i vestuaris del pavelló Dani Pedrosa i al paviment del Recinte Firal de l’Espai Tolrà, que s'hauran de renovar. Un dels entorns sota la lupa, la plaça de la Miranda, avançarà en una reurbanització que compta amb un pressupost global de 712.000 euros –498.500 l'any que ve–.
En espera de disseccionar els números, l'oposició avisa que cal un document que doni garanties al govern local davant l'escenari electoral del 2027. "Hem presentat 62 propostes i només hem tingut una resposta global. Volem que s'abordin temes importants, com la mobilitat interna, amb el C4", diu la portaveu d'ERC, Dolors Ruiz. A més, posa en dubte que les mocions aprovades es tradueixin en els comptes. "Si el pressupost de final de mandat no assegura que la feina es veu en una partida...", qüestiona. Segons va assenyalar Peñalver, “l’Ajuntament manté una situació financera sanejada i preveu un endeutament del 14,8% a finals del 2027, molt per sota del límit legal del 110% i de la mitjana dels municipis de Catalunya, situada en el 24,70% segons les dades del 2025 de la Generalitat”. La previsió d’endeutament a 31 de desembre del 2027 és de 5.266.078,59 euros, equivalents a 205,5 euros per habitant.