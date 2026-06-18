Un remolc i una ruleta recorreran el Vallès per millorar el reciclatge: "No venim a renyar ningú"

La gestió dels residus i la sensibilització sobre el reciclatge és un dels grans maldecaps de la política en l'actualitat. L'Administració busca eines per incrementar la recollida selectiva i disminuir la fracció de resta, amb les institucions europees demanant que s'accelerin les passes en aquest camp. La qüestió no és aliena a la comarca, on diferents models conviuen per adaptar-se a les característiques de cada municipi. En aquesta direcció, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha presentat un programa per promoure la consciència ciutadana apel·lant a cada petit gest a les llars. La iniciativa es basa en tres eixos: accions de difusió a través d'una campanya als carrers, informació i suport de forma individual amb els veïns i dinamització i assessorament per consolidar els nous hàbits promoguts des del món públic. Autoritats, alcaldes, regidors i altres membres de la política vallesana han estat presents en l'acte de presentació aquest dijous a la seu del Consell. Una data que vol ser un punt d'inflexió per contribuir al canvi de mentalitat de la gent.
El president de l'ens supramunicipal, Xavier Garcés, assegura que la campanya -batejada amb el nom "petits gestos, grans canvis", apel·la a la responsabilitat compartida. "El Vallès és divers i complex, però amb reptes compartits", remarcant que la iniciativa que pren forma suposa un impuls per oferir més recursos i informar la ciutadania de l'impacte social i econòmic d'actuar amb visió mediambiental. El programa s'adreça de manera específica als municipis que tenen delegada la competència del tractament de residus al Consell -Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua, Sentmenat, Polinyà, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars-, però posa a disposició de les 23 localitats vallesanes les bases de l'actuació.
Un dels objectius és incrementar la presència als carrers. El president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Rafael Güeto, ressalta que el tractament comença abans que els residus arribin a les plantes de reciclatge, assenyalant la rellevància de separar correctament. "Cal incidir allà on comença tot. A cada casa, comerç o equipament", sosté sobre un programa transversal. La intenció és que l'aposta institucional serveixi per acompanyar entitats i que tothom entengui què passa amb els residus. "El repte és compartit entre administració i ciutadania", amb conceptes com la reparació, la reutilització o el consum responsable sobre la taula. "Hem de millorar la dada de generació per habitant. Cal allargar la vida dels productes. No volem renyar ningú, sinó inspirar-nos per al canvi", sentenciava.
El desafiament és alhora que la declaració d'intencions es pugui traslladar al terreny, amb accions visibles. Joan Fresno, responsable tècnic de recollida i sensibilització ambiental en l'òrgan vallesà, ha apuntat diferents mesures com un remolc que voltarà per la comarca. "Volem trepitjar tots els racons. Ser presents en festes, fires i esdeveniments on hi hagi gent". Informadors i agents ambientals tindran la tasca de compartir amb els veïns l'empresa, que vol involucrar també els més petits, amb jocs i altres propostes per a infants. Les primeres aparicions arribaran aquest estiu, en festes majors com la de Rubí. Tot i que el desplegament continuarà en els pròxims anys. "És un programa que ve per quedar-se", han coincidit les veus. Una de les novetats serà la implicació de clubs esportius, amb punts informatius i altres materials de difusió en pavellons, camps i altres equipaments. Tot plegat, "per canviar hàbits, en un procés que exigeix temps".
La inversió prevista aquest 2026 és d'uns 350.000 euros. De moment, no està definit el pressupost de cara a pròxims exercicis, tot i que la campanya s'explica a llarg termini. Les iniciatives s'ajustaran a les particularitats de cada territori. Des de ruletes per als més petits fins a les instal·lacions itinerants en forma de contenidors mòbils. La voluntat és que la causa no passi desapercebuda. Un fet que interpel·la directament ajuntaments, però també actors del món local com associacions de veïns i altres entitats. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, celebrava el pas endavant en aquest àmbit. "No podem deixar d'informar i de dir que hem de fer-ho bé. La millor planta de reciclatge som nosaltres mateixos", remarcava. Consumir amb seny i reaprofitar materials permetrà avançar cap a models més eficients. Europa ho ha situat com una prioritat avui. L'Administració i la societat han de recollir el guant.