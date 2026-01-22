Adif, Renfe, Generalitat i maquinistes, un desacord que desencadena el caos: "No te'n pots fiar mai"

“Bé, i si no hi hagués demà? Avui tampoc n’hi havia”. La frase és extreta literalment d'El dia de la marmota. Però podria definir l'escena que s'ha repetit a les estacions de Rodalies arreu a casa nostra en les darreres 48 hores. En aquest cas, els protagonistes no eren Bill Murray i Andie MacDowell, sinó els usuaris que, resignats, veuen com han de viure una nova jornada sense servei. "Un dia més a l'oficina", es lamentaven conversant a primera hora un parell de passatgers, prenent consciència del trajecte alternatiu que haurien de buscar i les explicacions que haurien de donar per culpa de la manca de trens.
L'escenari es preveia diferent. Les darreres informacions abans d'anar a dormir dimecres apuntaven que durant la jornada d'aquest dijous es reprendria el funcionament de forma progressiva. La realitat, però, ha estat ben diferent. "Som habituals, però ahir no vam venir i donàvem per fet que avui funcionaria bé. Hem d'anar fins a Terrassa. L'alternativa són els Catalans, però ja no hi som a temps i, a més, cap estació queda a prop del destí. Tenia una entrevista de feina i ja no podré arribar-hi. Hauré de demanar que la canviïn de data", deia frustrat l'Himad Díaz observant les portes d'accés tancades. La situació també l'ha viscut el Raúl Núñez. "Ahir ja em van venir a buscar i vaig evitar el caos. Avui no me n'escapo. Vaig a Terrassa i a la nit vaig veure les notícies que avisaven que els trens recuperarien la freqüència. Ara, hauré de trucar per tornar a avisar. Vinc cada dia amb Rodalies i és una odissea constant", expressa. Altres passatgers directament optaven per fer via, encara que el trajecte comportés més estona. "No te'n pots fiar. Me'n vaig directament a agafar els FGC. És millor curar-se amb salut", expressava la Berta Pellissé.
Els testimonis relaten la situació viscuda a l'estació de la plaça Espanya de Sabadell. Allà, almenys, l'alternativa és a pocs metres, baixant les escales fins a arribar als Ferrocarrils. Les veus, en realitat, podrien ser de qualsevol altra estació de Renfe. El silenci regna en les instal·lacions, amb algunes corredisses d'aquells que busquen altres opcions per no fer tard. El personal de la companyia entoma les queixes, intentant donar arguments i mostrant comprensió davant el descontentament general. En transport públic, la xarxa d'autobusos va més saturada del que és habitual pels nous viatgers que hi pugen. A les carreteres, la congestió tenyia les principals artèries -algunes, com un tram de l'AP-7, tallades-, amb més trànsit de vehicles i un ingredient que també s'ha volgut afegir a la festa: la pluja.
Expedient a Renfe
Després del caos de les últimes hores, els diferents actors implicats en la resolució del problema es tiren la patata calenta uns a altres. En l'equació hi ha Adif, Renfe, la Generalitat i els maquinistes. No hi ha entesa. Cronològicament, l'administració d'infraestructures va dir dimecres que, després de les comprovacions fetes, era segur circular de nou. Els maquinistes, però, a través de sindicats majoritaris com SEMAF, neguen que ells donessin llum verda a restablir el servei i demanen més mesures després dels fatals successos dels darrers dies, amb dos conductors morts. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha confirmat que volen "garanties addicionals", malgrat que els combois "són segurs" i per això "la voluntat era restablir el servei". El cercle el tanca la Generalitat, que exigeix explicacions als organismes competents mentre demana comprensió a la ciutadania.
De moment, el Govern català ha anunciat l'obertura d'un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular, segons ha informat el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias. L'executiu ha convocat per aquest matí una reunió amb Renfe, els sindicats i Adif per reclamar que es posi "punt final" com més aviat millor a l'aturada, que es considera "intolerable". Davant de les acusacions, els maquinistes descarten que es pugui considerar una vaga encoberta -que sí que van convocar de cara al mes de febrer en tres jornades diferents- i mantenen el pols. Sembla que l'atzucac té una difícil resolució, malgrat els recents moviments per reorganitzar les competències sobre Rodalies. És el dia de la marmota. "Avui tampoc n'hi havia".