El manteniment de Rodalies, sota la lupa pels descarrilaments: "La infraestructura està envellida"

Els dos descarrilaments de trens en menys de 24 hores han posat en dubte l'estat de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Experts en transport públic i agents econòmics i socials de Sabadell i del Vallès coincideixen amb els maquinistes: cal fer canvis urgents per recuperar la confiança dels usuaris. El primer punt de conflicte és l'estat de les vies, de les catenàries i dels centres de gestió que, més enllà dels incidents greus, provoquen retards i cancel·lacions. L'R4 és un dels serveis de Rodalies amb més incidències, segons el departament de Territori. El portal Puntual.cat situa la demora mitjana dels trens a les estacions de Sabadell en 14 minuts.
La Plataforma pel Transport Públic denuncia la "falta endèmica de manteniment" de la infraestructura d'Adif, que titlla de "molt vulnerable". "Un mur de contenció no pot caure, independentment que hagi plogut. Els drenatges han de funcionar i l'aigua s'ha de poder evacuar", defensa el president de l'entitat al Vallès, Marc Teulats, en referència a l'accident de Gelida. "La infraestructura està envellida i no té un bon manteniment", coincideix el responsable d'Infraestructures de la Cambra de Comerç, Pere Puig Ysern. L'entitat econòmica defensa la renovació de vies, catenàries i centres de gestió amb una "inversió més potent i urgent", com s'està fent amb els nous trens de Rodalies.
"És la suma del mal de molt de temps", conclou l'arquitecte urbanista Manel Larrosa (Fem Vallès), que considera que l'augment de la despesa a Rodalies ha estat "del tot insuficient" per resoldre els problemes de la xarxa ferroviària. Entre 2020 i 2025, l'Estat ha invertit més de 2.500 milions d'euros, segons les dades aportades pel Ministeri de Transports. Una gran part d'aquesta inversió s'ha destinat als soterraments de Montcada i Reixac i de Sant Feliu del Llobregat. "No són millores reals en el transport públic, són actuacions urbanístiques. No aporten més seguretat ni més usuaris... On s'ha de posar més diners és en tallers, senyalització...", defensa Teulats. "Intenten compensar 25 anys amb inversions milionàries i no s'està donant prou prioritat al manteniment més essencial del dia a dia", conclou.
Zacarías Grande, investigador ferroviari i professor de la UPC, es mostra més prudent sobre la inversió. Remarca que el sistema ferroviari és molt complex, amb molts elements que "es mantenen i es revisen" i que estan sotmesos a uns "protocols establerts i rigorosos". Ara bé, tot i que la normativa és exhaustiva, reconeix que "el risc mai pot ser zero".
Un problema de gestió?
Tant la PTP com la Cambra i Fem Vallès creuen que els problemes a Rodalies evidencien un problema de gestió. Larrosa considera que l’empresa gestora de la infraestructura ferroviària, Adif, hauria de tenir una branca pròpia a Catalunya. “No pot estar centralitzat a Madrid, cal donar una autonomia de gestió als territoris”, conclou. La nova empresa mixta, Rodalies de Catalunya, s’encarregarà dels serveis, com l’R1, però Adif continuarà ostentant la infraestructura. La PTP demana “més coordinació” per evitar que les decisions es dilueixin i que les dues empreses es “passin la pilota”. Així mateix, reclama a la gestora de les vies que incrementi el control de les obres i redueixi la subcontractació.
“Cal posar-hi diners, i també una nova organització, recursos tècnics i humans”, defensa Puig Ysern, per evitar acabar “posant pegats”. Larrosa creu que s’han de llistar les millores “a curt termini”, amb l’ull posat en Rodalies i també en els trens regionals, sense “distreure’s amb grans projectes” d’alt cost, com la línia orbital ferroviària.
El tall total (i la comunicació), en dubte
Les escenes de passatgers que no coneixien la incidència a les estacions de Rodalies són "injustificables", segons Puig Ysern. Considera que la informació als usuaris no podia fallar en un dia com aquest. Teulats ha comprovat in situ que hi havia errors en la megafonia a primera hora del matí: "A l'estació de Sabadell Centre s'anunciaven trens quan estava tot aturat". Des de la PTP consideren que l’estratègia “d’aturar-ho tot” ha tingut un “cost social enorme”. Demanen que el Departament de Territori elabori uns protocols amb mesures “proporcionals”, com la circulació lenta dels combois o la revisió d’algunes línies abans de l’hora punta, per evitar sobrecarregar el servei de bus, com ha passat amb el tall d’aquest dimecres.