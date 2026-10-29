Revisar el passat des de la residència a través de l'hemeroteca del Diari: "Els encanta recordar com era tot abans"

"El meu pare és usuari a la residència Nostra Senyora del Carme de Sant Quirze i estic buscant diaris o revistes antigues per portar-ne. A la gent gran de la residència els encanta llegir la premsa en paper i recordar coses de la ciutat com era abans, i aquest tipus de lectura els ajuda moltíssim a mantenir la ment activa i a passar una bona estona xerrant". El missatge de la Mari Carmen Gil no va caure en sac foradat. L'escena en una de les sales de l'equipament, a Les Fonts, confirmava que la idea havia estat un encert.
De seguida, l'activitat dinamitzada per la Loia Rodríguez, treballadora del centre assistencial, despertava l'expectació dels residents. Entre les dates recuperades hi havia exemplars del Diari de Sabadell de 1962, 1992, el 2008 o el 2020. Anys marcats per fets com les riuades del Vallès, la petjada dels Jocs Olímpics de Barcelona a la comarca o l'inici de la pandèmia de la covid, més recent. Entre els diaris més antics, molts fullejaven pàgines impreses el 1934. "Aquí encara no havia ni nascut", reia la Puri Ávila, que té 85 anys. El més veterà, ja centenari, és el Josep Maria Mir. "Està molt fresc de cap", avisa la Loia. Aviat, refermava la sentència. "Doncs ja ens hem posat al dia de tot", ironitzava després de repassar articles recents. "Abans, sempre llegia La Vanguardia. Avui, amb el mòbil, llegeixo una mica de tot", confessava.
Entre la dotzena de participants, les notícies de diferents èpoques els permeten viatjar fins a un moment vital de joventut. Molts recordaven la seva arribada a casa nostra des de Saragossa, Madrid, Andalusia... O Teruel, com l'Enric, que, com altres testimonis, va anar a parar a Terrassa.
L'ambient distès provocava rialles i algun conat de revolta, apaivagat per les treballadores. "Mira, una casa en venda. Mirem si podem comprar-la", bromejava el Leo sobre un dels anuncis de fa quatre dècades. Els horòscops també causen furor entre els lectors. El Rupert parava especial atenció a la secció d'Esports, amb algunes cròniques antigues del Centre d'Esports. "Aquell any va pujar", compartia amb els integrants de la seva taula.
El format, nou, s'inspira en altres cites fixes en l'agenda setmanal. De fet, l'espai s'omple a les tardes amb tallers de manualitats, trivials, el bingo musical o el ball dels divendres. Els dimarts, normalment, s'orienten a la memòria. "M'he adonat que milloren molt cognitivament", diu la Loia sobre les propostes plantejades.
La iniciativa va deixar moments emocionants. Sobretot, quan molts recordaven com van viure les riuades, que provoquen l'aparició fugaç de llàgrimes als ulls. "A les tres del matí, estàvem amb l'aigua pels genolls", rememorava la Puri sobre com es va patir a Terrassa. Molts miraven els noms dels difunts als municipis vallesans en les pàgines de l'edició posterior a la tràgica jornada. També ho tenen gravat a la pell la Pepita Rojas i l'Antonio Ruiz. "Ens vam casar un any després, el 63. Ell havia ajudat en les tasques després de la catàstrofe", s'enorgulleix ella. Entre fotografies i titulars, deixen mostres d'un afecte resistent al pas del temps.
Els grups organitzats tanquen l'activitat entre aplaudiments generosos i un agraïment sincer. Alguns ja posen deures: "Haurem de repetir, que vull veure el Diari de l'any en què vaig néixer!".