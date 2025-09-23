Santa Perpètua 'esgota' els últims dies per presentar al·legacions a l'ordenança de la ZBE

La mobilitat vallesana és a punt d'experimentar un canvi imporatnt. La implementació de les zones de baixes emissions en diferents ciutats alterarà els ritmes habituals dels conductors, limitats en diferents àrees en funció de les característiques dels vehicles. Un cas és Sabadell, però l'escenari s'estén també a llocs com Santa Perpètua.
El 30 d'octubre finalitza el període d'al·legacions a l'Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que es va aprovar de manera inicial pel ple del mes de juliol. L'Ajuntament va ampliar els terminis en coincidir amb el mes d'agost per facilitar-ne la participació. Si no es presentés cap, es donarà per definitivament aprovada. L'Ordenança va ser aprovada amb els vots d'SPEC i ERC, l'abstenció del PSC i el vot contrari de PP, Vox i CS.
Quan es començarà a multar?
La ZBE entrarà en funcionament l'1 de desembre i l'horari d'aplicació serà de dilluns a divendres feiners de 7 a 20 h. A partir d'aquesta data els vehicles sense distintiu ambiental tindran l'accés restringit. Una de les exempcions que s'aplicaran fins a l'1 de gener del 2028 és als vehicles que estiguin censats a Santa Perpètua de Mogoda abans de l’1 d’agost del 2025 i dels quals en siguin titulars persones físiques empadronades al municipi.
Les sancions començaran a imposar-se a partir de l'1 de març del 2026. Els vehicles sense distintiu ambiental només podran accedir a la ZBE 24 cops en un any. La multa serà de 200 euros, que es podrà incrementar un 30% en casos de reincidència o/i si s'hi accedeix durant un episodi de contaminació de l'aire.
Autoritzacions temporals
Podran obtenir autorització temporal per accedir, circular i estacionar a la ZBE els vehicles sense etiqueta que prestin un servei o activitat singular, els vehicles professionals de titulars que en màxim cinc anys es jubilin i vehicles històrics, també aquells que hagin d'anar a un taller mecànic i s'estableix una autorització per a persones amb rendes baixes.
La finalitat de la ZBE és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública, així com mitigar els impactes del canvi climàtic. El regidor de Mobilitat, Albert Bonàs, va remarcar en el ple de juliol que s'havien tingut en compte les 625 respostes que la ciutadania va fer en la consulta pública per compaginar el dret a la salut i el dret a la circulació.