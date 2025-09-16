ARA A PORTADA

Sentmenat

Sentmenat viatja a l'Edat Mitjana

Torna la Fira Medieval Castell de Sentmenat del 27 al 28 de setembre

  • Castell de Sentmenat -
Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 15:10

El Castell de Sentmenat acollirà un dels esdeveniments més importants i simbòlics del municipi, la Fira Medieval. Serà organitzada pel Grup d'Amics del Museu Arxiu de Sentmenat, el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, i comptarà amb una àmplia oferta d'activitats, tallers i espectacles adreçats a totes les edats.

Les parades estaran instal·lades de 12 a 21 hores el dissabte i de 10 a 20 hores el diumenge. Al llarg dels dos dies hi haurà atraccions, espais amb jocs de fusta, un campament recreatiu, una zona de tir amb arc i serveis de rebosteria i bar.

A més, la programació acollirà una sèrie de propostes culturals i artístiques. El dissabte a la tarda hi haurà un taller de sabons artesans a càrrec de Laia Serrano, un espectacle de festa amb Adrià Viñas i un altre de màgia amb Toni GE, i Gerard Elies conduirà un taller d'artesania de cuir.

El taller de cuir es repetirà el matí del diumenge, abans de l'espectacle Legendari de Jordi Domingo. A la tarda es farà una xerrada sobre trementinaires a càrrec d'Olga Domingo i l'activitat Pica-contes amb Víctor Abadia.

La programació compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sentmenat i del Taller de costura de l'Associació Veïnal de Sentmenat.

