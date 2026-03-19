Sentmenat desencalla els pressupostos després de la qüestió de confiança: "Ha quedat clar que no hi ha alternativa"

En les últimes setmanes, Sentmenat ha viscut un clima polític enrarit, marcat per un darrer ple extraordinari que va escenificar la ruptura entre el govern municipal i l'oposició. L'Ajuntament va tramitar aleshores una qüestió de confiança vinculada al pressupost municipal del 2026 per la impossibilitat d'aprovar els comptes. "Davant d’aquesta situació, i amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la capacitat d’actuació municipal, s’ha activat el mecanisme previst a la normativa per tal que el municipi disposi del pressupost necessari per avançar", van manifestar des del consistori. La decisió de l'executiu va deixar en compàs d'espera l'activitat política. El moviment es va fer efectiu en una sessió, celebrada el gener, marcada per l'ambient tens entre les formacions.
Les crítiques a la decisió de l'executiu de PSC i Junts van arribar des de la resta de sectors, qüestionant "incompliments reiterats" que frenaven els acords. Tot plegat, palesant el que consideraven "incapacitat" per governar al capdavant de l'Ajuntament. Així, l'escenari de bloqueig va motivar l'ús d'una eina "a la desesperada", en un gest que algunes veus del plenari van arribar a titllar d'"antidemocràtic". L'objectiu, deien, era tirar endavant els comptes "per la porta del darrere", a pesar del 'no' majoritari dels grups. La correlació de forces actual en el ple feia pràcticament inviable trobar una alternativa. Abocant a un desenllaç que, tal com es preveia, s'ha acabat confirmant ara.
Un escenari convuls
“És una molt bona notícia per Sentmenat”, assegura l'alcaldessa, Montserrat Rueda, sobre l'aprovació d'un pressupost que escala fins als 13,4 milions d'euros -lleugerament superior als 12,8 milions del 2025 (+4,3%)-. La llum verda permet avui “continuar garantint els serveis del dia a dia, alhora que es fa un pas endavant en projectes importants”. La majoria de les partides aniran destinades als serveis bàsics. Enguany, però, s'invertiran prop de 2,4 milions d'euros en projectes que des del govern local consideren claus, amb les obres a les piscines municipals al capdavant, a més del Centre esportiu Tèxtil Besòs o la digitalització del cicle de l'aigua.
En declaracions al Diari, Rueda lamenta que els partits han posat bastons a les rodes al llarg del mandat, amb postures que han frenat subvencions per a alguns projectes. "Fins ara, s'havia aprovat tot amb més o menys entrebancs i havíem aconseguit negociar dos pressupostos seguits. Aquesta vegada ja vam veure que no hi havia cap intenció de fer-ho. S'acosten les eleccions i això es nota", sosté. La responsable defensa la qüestió de confiança com un "exercici de responsabilitat institucional" i assenyala que ha servit per evidenciar que "no hi ha una alternativa". El nou pressupost inclou dos apartats que comporten modificacions substancials i han enquistat el debat: els diners destinats al personal i els recursos humans de l'Ajuntament, amb l'aprovació de la RLT; i les inversions com les de la piscina o l'asfaltatge, que també han crispat el ple. "Governar vol dir prendre decisions i nosaltres les continuarem afrontant", tanca Rueda, que confirma la intenció de presentar-se a la reelecció. El desbloqueig obre ara un nou escenari a la Casa de la Vila. S'espera un darrer període de mandat especialment complex.