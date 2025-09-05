ARA A PORTADA

Una pacient psiquiàtrica se suïcida a l'Hospital de Terrassa després d'esperar 48 hores en un box d'urgències

Els treballadors denuncien "manca de llits" al centre sanitari, sobretot a "psiquiatria"

  • El CST té un pla per ampliar l’Hospital de Terrassa
Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 10:50

Una pacient psiquiàtrica es va suïcidar el 22 d'agost a l'Hospital de Terrassa mentre esperava en un box d'urgències. El rotatiu barceloní afirma que la dona esperava des de feia dos dies que li assignessin un llit. Fonts del Departament de Salut no han donat detalls del succés mentre recullen informació del cas i a l'espera de l'informe del Consorci Sanitari de Terrassa.

El president del comitè d'empresa d'aquest consorci, Xavier Lleonart, ha admès en declaracions a RAC1 que el servei d'urgències de l'Hospital de Terrassa "està en el pitjor moment", i ha revelat que alguns pacients s'han hagut d'esperar fins a cinc setmanes abans de ser ingressats.

Lleonart creu que el problema és estructural, i que la sanitat catalana està "estancada en els sis milions" de persones, quan la població de Catalunya ja arriba als vuit. També considera que el sector sanitari "no ha superat les retallades del 2010".

El comitè d'empresa de l'hospital també ha indicat que hi ha "manca de llits" d'hospitalització i aguts, sobretot a "psiquiatria".

