Quants vallesans han deixat de fumar en l'últim any?

Els municipis vallesans s'han adherit aquesta setmana a diferents iniciatives en el marc del Dia Mundial sense Tabac, que es commemora el 31 de maig. Es tracta d'una efemèride promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’objectiu d’informar la població sobre els perills que comporta el consum de tabac, la principal causa prevenible de defunció al món.

Segons les dades registrades per l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), 12.435 persones han deixat de ser fumadores el darrer any a l'àrea Metropolitana Nord de Barcelona. Per territoris, al Vallès Occidental han deixat de fumar un total de 3.671 persones entre el maig del 2024 i l’abril del 2025.

Compromesos a prevenir el consum de tabac i promoure el seu abandonament, diversos equips d’atenció primària aprofiten la setmana estrella de la lluita contra el tabac per sensibilitzar sobre els riscos de fumar. Del 25 al 31 de maig se celebra anualment la Setmana Sense Fum, cita que convergeix amb el Dia Mundial sense Tabac.

Les dades a Catalunya

A Catalunya, el consum de tabac entre els majors de 15 anys va baixar lleugerament el 2024 fins al 21,4%, segons dades del Departament de Salut. L'any anterior aquest consum se situava en un 22,6%.

D'altra banda, hi ha un 1,13% de la població de 15 anys o més que consumeix cigarretes electròniques i més d'un 60% dels que les utilitzen o les han utilitzat continuen fumant. A més, hi ha un 5% que les havia utilitzat anteriorment. En aquest sentit, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat aquesta setmana que tot i que el percentatge de consumidors de vapejadors és baix els preocupa la tendència, ja que poden ser una porta d'entrada al consum de tabac per als joves i ha desmentit que siguin una via per deixar de fumar.

Els resultats de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2024 mostren que no hi ha canvis significatius en el consum de tabac. Tot i això, sí que es manté la tendència a la baixa. Per exemple, el 2010 fumava un 29,4% de la població i el 2024 ho feia el 21,4%. La prevalença és més alta entre homes (34,2%), que entre dones (16,8%).