Vallès

Col·lapse a la xarxa viària vallesana per culpa d'un accident

L'AP-7 i la C-58 presenten diferents punts amb congestió

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 09:50

Inici de setmana complicat a la xarxa viària vallesana, amb l'ingredient de la pluja com a convidat. Un accident a l'AP-7, a l'altura de Sant Cugat, ha obligat a tallar un carril en sentit Girona a primera hora d'aquest dilluns. El succés ha deixat més de 10 km de lentitud, fins a Castellbisbal.

En paral·lel, a la C-58 es registraven dos punts amb retenció, segons adverteix el Servei Català de Trànsit. D'una banda, entre Badia i Terrassa, amb més de vuit quilòmetres d'aturades. De l'altra, entre Ripollet i Barcelona, amb uns set quilòmetres de congestió. Caldrà carregar-se de paciència.

