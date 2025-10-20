Col·lapse a la xarxa viària vallesana per culpa d'un accident

Inici de setmana complicat a la xarxa viària vallesana, amb l'ingredient de la pluja com a convidat. Un accident a l'AP-7, a l'altura de Sant Cugat, ha obligat a tallar un carril en sentit Girona a primera hora d'aquest dilluns. El succés ha deixat més de 10 km de lentitud, fins a Castellbisbal.\r\n\r\nEn paral·lel, a la C-58 es registraven dos punts amb retenció, segons adverteix el Servei Català de Trànsit. D'una banda, entre Badia i Terrassa, amb més de vuit quilòmetres d'aturades. De l'altra, entre Ripollet i Barcelona, amb uns set quilòmetres de congestió. Caldrà carregar-se de paciència.\r\n