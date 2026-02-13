Complicacions de trànsit a la xarxa viària vallesana

L'endemà del caos per les ventades ha estat especialment complex a la xarxa viària vallesana, amb diferents incidències que han complicat la circulació de vehicles des de primera hora. Al migdia, un accident a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès cap a Tarragona ha obligat a tallar durant uns minuts un carril i ha deixat retencions d'uns dos quilòmetres. La situació ha repercutit també a la C-58, amb congestió en diferents trams. Les carreteres esperen un cap de setmana especialment complicat. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha emès una alerta per la previsió de neu a les carreteres del Pirineu occidental, entre aquest divendres i dissabte. Ha demanat als conductors que extremin la prudència, especialment a les vies principals com l'N-260 i la C-16, així com a altres carreteres que connecten la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà.
En paral·lel, fins al proper Dimecres de Cendra, Trànsit coordina amb el cos dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a les carreteres i zones urbanes, coincidint amb la celebració de Carnestoltes. L’SCT fa una crida a extremar la prudència en tots els desplaçaments, ja siguin llargs o curts, durant aquests dies de celebració. A més d’evitar el consum d’alcohol o drogues si s’ha de conduir, l'organisme remarca també la importància de moderar la velocitat (un factor que agreuja les lesions), mantenir l’atenció a la carretera i respectar les normes de circulació. El cap de setmana de Carnaval de l’any passat va registrar una sinistralitat tràgica, amb set víctimes mortals en cinc accidents. Els controls policials de drogoalcoholèmia es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia, per tal de conscienciar la ciutadania que el consum d’alcohol i drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus.