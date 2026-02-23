Doble jornada de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)

Nova setmana amb dificultats a la xarxa ferroviària catalana. Aquesta vegada, però, les mirades no es dirigeixen només a Rodalies. El Departament d’Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims del 50% en hora punta a la vaga dels maquinistes convocada per Semaf a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) aquesta setmana. Concretament, les aturades són dimarts i dimecres, 24 i 25 de febrer.
Així mateix, la Generalitat ha elevat aquest percentatge fins al 66% els dies 2, 3 i 4 de març perquè coincideix amb el Mobile World Congress (MWC) i s’espera un “increment” del nombre d’usuaris. Segons l’ordre del departament, el sindicat haurà de complir amb aquests serveis en les franges de 6.00 a 9.00 h i de 16.00 a 18.00 h. Tanmateix, a la resta d’hores els serveis mínims establerts són del 25% i el 33%, respectivament.
La resolució també estableix que s’ha de mantenir el servei “indispensable” per garantir el funcionament de la infraestructura i cobrir les sortides i arribades des de les terminals a l’inici i al final dels trajectes. Així mateix, permet a l’empresa fer una "distribució irregular" del servei sempre que en còmput global no se superin els percentatges fixats.
Segons van explicar fonts del sindicat, l’aturada vol “millorar la seguretat” de la xarxa i forçar que es compleixin una dotzena de reivindicacions. En un comunicat, FGC va expressar la seva “sorpresa” davant de la convocatòria i va defensar que el seu sistema de gestió garanteix els nivells de seguretat. L’empresa, que diu que el sindicat té una representació "minoritària" del 13% dins el comitè, ja va dir que oferiria el servei de trens d’acord amb els serveis mínims.