El CDR sabadellenc Jordi Ros ja és a Sabadell

El CDR sabadellenc Jordi Ros, encausat per l’operació Judes, ha arribat aquesta matinada a Sabadell. Un cop sufragada la fiança de 30.000 euros imposada pel jutge Manuel García Castellón, Ros va sortir de la presó de Soto del Real (Madrid) divendres al vespre. Avui ha retornat a la ciutat, on passades les 4 h, ha rebut el suport de familiars i amics. El sabadellenc ha estat, juntament amb el molletenc Germinal Tomás, el CDR encausat per terrorisme que més dies ha passat en presó preventiva: 110 dies marcats per un règim d’aïllament.

Ros va ser detingut i enviat a presó el passat 23 de setembre en el marc de la macrooperació de la policia espanyola contra una suposada organització terrorista conformada per nou membres, als quals també s’atribueix els delictes de tinença d’explosius i conspiració per a realitzar estralls. El també sabadellenc Xavi Duch va quedar en llibertat el passat 20 de desembre.

Ahir divendres, el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón va permetre la sortida de presó de Ros, tot i que va mantenir tots els càrrecs sobre ell. El jutge manté les sospites expressades en el sumari del cas –fonamentat en gran mesura amb les investigacions de la Guàrdia Civil– que sostenen que el sabadellenc configurava la cara visible de la facció “productora” del grup per fer accions “contra persones, llocs o punts sensibles com el Parlament o infraestructures crítiques” i també casernes de la Benemèrita.

En la resolució, el magistrat instructor té en consideració l’arrelament de l’investigat i la prolongació dels temps en la causa per imposar la llibertat sota fiança per a Ros. Es descarta, doncs, qualsevol risc de fuga o de de destrucció de proves. A canvi, el jutge García Castellón imposa una sèrie de mesures cautelars: l’obliga a comparèixer setmanalment als Jutjats de Sabadell, la prohibició de sortir de territori espanyol, la retirada del passaport i l’obligació d’indicar un domicili per a rebre notificacions i citacions judicials.