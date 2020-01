El Govern preveu posar en marxa les obres pendents del mandat passat abans de juliol

El Govern de Sabadell preveu posar en marxa les obres que van quedar pendents d’execució de l’anterior mandat abans del proper mes de juliol. Així ho ha anunciat el portaveu de l’executiu local, Pol Gibert, a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns al matí.

Concretament, es tracta de quatre paquets de projectes que es van plantejar d’acord amb el superàvit registrat el 2017 i que es permetia derivar a certes inversions, sempre que s’executessin el 2018 o amb pròrroga el 2019, en concepte d’inversions financerament sostenibles (IFC). En aquest marc, l’executiu anterior va destinar 15,5 milions d’euros a un total de 35 projectes, dels quals només quatre es van dur a terme el 2018, entre ells la compra de l’Artèxtil, passant a 31 el 2019 que no s’han arribat a executar.

No obstant això, el novembre es va elevar al ple una modificació del crèdit relatiu a quatre dels projectes previstos el 2018 i que per calendari no es podrien haver executat abans que acabés el 2019. Els projectes afectats són el projecte integral d’asfaltat de carrers (2.190.000 euros), el projecte integral de jocs infantils (1.460.000 euros), la urbanització de la plaça de la Vall d’Aran, a la Plana del Pintor (614.000 euros) i la renovació del sistema de tractament de l’aigua de la piscina de Ca n’Oriac (420.000 euros).

Com que no es van poder executar abans del passat 31 de desembre, els projectes es retardaran, i de fet aquest dilluns, en Junta de Govern Local, s’ha aprovat la suspensió oficial del termini previst d’execució. “Ara s’hauran d’hipotecar diners del 2020 per a una inversió prevista anteriorment i no executada, i per aquest motiu perdrem diners de les inversions del 2020 que s’hauran de destinar a inversions de governs anteriors i no executades quan tocava”, ha assenyalat Gibert en roda de premsa.

Caldrà esperar, però, a conèixer el que queda de l’exercici anterior, que encara no s’ha tancat, per saber de quants diners es disposa per executar obres aquest any.