Concurs per rehabilitar la fàbrica Sallarès i Deu

Des del passat 7 de gener i fins el dia 17 els ciutadans de Sabadell poden votar a través d’Internet entre sis projectes arquitectònics per a la rehabilitació de la fàbrica Sallarès i Deu. Les propostes, que han estat seleccionades per un jurat amb representació veïnal, tècnica i política, es poden consultar en una exposició pública al Centre Cívic de Gràcia, fins el mateix divendres 17 de gener.

La fàbrica Sallarès i Deu, situada entre els carrers dels Cellers, Reina Elionor, Viladomat i Jacint Verdaguer, va ser adquirida per l’Ajuntament durant l’anterior mandat. La compra va costar 4,55 milions d’euros, 1 milió dels quals prové dels fons europeus de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral (EDUSI). Juntament amb aquesta nau va ser adquirida part de l’antiga Artèxtil, per 3,7 milions d’euros.

Ni vinculant ni gaire publicitat

El concurs, que no ha estat difòs encara oficialment per l’Ajuntament de Sabadell tot i que acaba aquest divendres, es defineix com a informatiu, consultiu, i “no vinculant”, segons es llegeix al portal Decidim Sabadell. “Les opinions rebudes seran traslladades a la següent reunió del jurat, que té per objecte la selecció de la proposta seleccionada”, s’indica a la pàgina del procés participatiu.

El contracte per al projecte de rehabilitació –dotat amb un pressupost 306.409 euros– es va fer públic el juny del 2019 i té per objecte obtenir propostes per a un “Centre d’Innovació Social Tecnològic” i per a “la consolidació estructural i estanqueïtat del conjunt de l’edifici Sallarès Deu a Sabadell”. Tot i que l’actual govern local no ha definit del tot els usos de la nau, el contracte per a les propostes indica que aquests haurien de “promoure la inclusió social i lluita contra la pobresa a Sabadell, mitjançant la formació en tecnologia i la creació de noves empreses”.

El PSC, actualment al capdavant del govern local, es va mostrar contrari a la compra del conjunt fabril, l’octubre del 2018. Ja al govern, el partit de Marta Farrés no s’ha pronunciat oficialment sobre el futur de l’edifici. Tot i això, el consistori va assignar a l’abril una de les seves naus al Rebost Solidari. L’ONG, dedicada al repartiment d’aliments, hi ubicarà el seu magatzem, que fins ara es trobava a Torre-Romeu.