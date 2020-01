L’accident mortal d’avioneta del desembre del 2018 va estar causat per un error humà

Un informe tècnic del Ministeri de Foment dictamina que l’accident d’avioneta succeït prop de l’aeroport de Sabadell el 7 de desembre del 2018 va deure’s a una “incorrecta maniobra d’aproximació” del pilot; segons ha avançat aquest dilluns Nació Digital. El document afirma que l’avioneta, que segons un testimoni ocular “volava molt baix”, va xocar contra les branques d’un arbre durant l’aterratge i després va impactar contra la benzinera situada al Carrer del Tibidabo, al sud-est de la pista. Els dos ocupants de l’aparell, dos homes de nacionalitat espanyola, van morir a l’acte; i l’avioneta va quedar totalment destruïda.

Els especialistes de la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil indiquen que “no hi va haver cap vestigi que factors fisiològics o incapacitats afectessin a l’actuació del pilot” i també que aquest tenia els permisos en vigor i experiència suficient per volar. Confirmen també que que les condicions climàtiques eren propícies i que la visibilitat era bona. Tot i que el document recalca que no pretén determinar cap “culpa o responsabilitat” i que la investigació “té caràcter exclusivament tècnic i es realitza amb la finalitat de prevenir futurs accidents”; la conclusió de l’informe és que l’accident es va produir per un error humà.

El succés va reobrir el debat sobre la seguretat de l’aeroport i sobre si l’alçada de la benzinera contra la qual va impactar l’aparell respectava els limits de seguretat. Segons l’informe, ni la infraestructura ni l’edifici colindant van ser causants de l’accident. El document indica que l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) va emetre el 2015 una resolució acreditant l’aptitud de l’aeroport i del seu gestor (Aena) per dur a terme operacions de transport aeri; i que en el moment d’aprovar-se la resolució l’edifici que alberga la benzinera ja estava construïda. Els tècnics asseguren també que l’edifici (de 140 metres d’alçada) “no vulnera les superfícies limitadores” (150 metres), tot i que no es podria descartar “l’efecte de l’edifici en la pertorbació del vent i la seva influència” en l’accident. L’Aeroclub de Sabadell, de fet, va advertir fa més de 15 anys del perill que suposava construir la benzinera, situada en línia recta amb la pista d’aterratge.

