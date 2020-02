El Sabadell posa a prova el fortí de la Creu Alta davant un Hèrcules ferit

Duel de contrastos. Ningú hauria apostat veure un Sabadell-Hèrcules a la jornada 23 amb els dos equips separats per 26 punts a la taula. Els arlequinats gaudeixen del lideratge i un moment dolç -tres victòries consecutives- mentre el conjunt alacantí viu en permanent estat depressiu, en zona de descens i enmig d’una crisi institucional i esportiva d’una enorme dimensió. Aquest diumenge (17 hores) es creuaran en una Creu Alta que ha celebrat 7 victòries consecutives i vol mantenir el seu cartell de fortí.

Fa gairebé 8 mesos la situació era diametralment diferent. L’Hèrcules fregava el retorn al futbol professional -va caure en l’última eliminatòria davant la Ponferradina- i el Sabadell espantava el fantasma de la Tercera Divisió gairebé ‘in-extremis’. Ara, els papers s’han intercanviat i el drama s’ha traslladat a Alacant, on mai han experimentat un descens a la quarta divisió del futbol estatal. Han militat a Tercera, però quan encara no hi havia el filtre de la Segona B. L’entorn del club és un infern i aquesta setmana la tensió ha estat màxima, amb la dimissió del segon màxim accionista i gestor de l’àrea esportiva, Juan Carlos Ramírez. Ha arribat l’exentrenador Quique Hernández, home de confiança del propietari Enrique Ortiz, per fer de president i apagafocs. Això, però, deixa en una situació molt delicada a l’actual entrenador, Vicente Mir, tercer de la temporada després de les destitucions de Planagumá -precisament després del 0-2 encaixat contra el Sabadell al Rico Pérez- i Jesús Muñoz. Mir penja d’un fil -només ha sumat 5 de 21 punts- i una nova derrota a la Creu Alta significaria la sentència.

El mercat d’hivern ha estat com un ferro calent per intentar redreçar el rumb. Han marxat jugadors importants, com el màxim golejador Carlos Martínez (6 gols), que ha fitxat per l’Andorra, o Fran Miranda, reclutat per Toni Seligrat en el Gimnàstic, d’on ha arribat a l’Hèrcules el central Perone. En total ha incorporat sis fitxatges, entre els quals es troba el grec Vergos o Sergio Jiménez (Recreativo de Huelva). Unes maniobres desesperades per recuperar el pols. Ara mateix l’equip es troba a 3 punts del lloc de play-out i a 5 de la permanència directa. Fora de casa ha aconseguit dues victòries, l’última al camp del Nàstic (0-2) el mes de desembre. La premsa alacantina no té pietat i la setmana passada, després de l’1-3 davant l’Atlètic Llevant, van arribar a titular amb un contundent ‘Que avisen al sepulturero’, en una clara al·lusió al descens de categoria.

Sense confiances

“L’Hèrcules no esperava trobar-se en aquesta posició. És ara mateix la seva realitat, però té un enorme potencial i jugadors diferencials amb experiència en aquesta mena de situacions”. Així reaccionava Antonio Hidalgo davant la problemàtica que travessa el rival de diumenge. No vol cap mena de confiança i adverteix que “la necessitat els farà més perillosos”. El tècnic arlequinat només té una fórmula per mantenir la gran dinàmica positiva. “L’objectiu és sumar els tres següents punts i oferir la millor versió. Els 44 punts actuals no ens donen res, només confiança per continuar la feina”.

Aquesta setmana haurà d’ajustar el sistema defensiu davant la sensible baixa d’Aleix Coch per lesió. Tot apunta que Pedro Capó s’ubicarà pel centre i Óscar Rubio ocuparà el central dret, com ja va passar a València després de la marxa d’Aleix. D’altra banda, tampoc pot comptar amb Manuel Lanzarote, que no s’ha entrenat en tota la setmana pels seus problemes musculars. La novetat és la presència de Carlos Beitia, incorporat aquesta setmana procedent del Vila-real, en la convocatòria. També ha entrat l’últim fitxatge, el basc Xiker Ozerinjauregui que va arribar divendres i només ha pogut conèixer els seus nous companys en la sessió d’aquest dissabte. De totes maneres és una llista de 19 i tot fa pensar que serà el descartat.

El partit serà dirigit pel col·legiat Juan Peña Varela, del Comitè andalús, sense cap antecedent amb el Sabadell. D’altra banda, el partit també servirà per mesurar el suport reial del públic en un partit sense invitacions ni cap campanya especial, tret de la de mitja temporada que promociona el club des de fa setmanes. Ser líder destacat i davant un rival històric hauria de ser prou reclam perquè l’Estadi ofereix un bon aspecte.