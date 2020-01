El basc Xiker Ozerinjauregui tanca el capítol de fitxatges

Tancat. El Centre d’Esports ha fet oficial la incorporació de Xiker Ozerinjauregui, procedent del Betis Deportivo, i posa punt final a aquesta segona finestra del mercat amb tres fitxatges, dues sortides i una baixa federativa. Han arribat Heber Pena (CD Badajoz), Carlos Beitia (cedit del Vila-real) i Xiker i han marxat David Acedo -en aquest cas cedit al Prat després de renovar el seu contracte-, Alberto Leira (rescindit) i es queda sense fitxa el defensa Jesús Olmo, en procés de recuperació de la seva lesió al bessó.

L’operació del central basc de 23 anys ha estat la més laboriosa perquè havia, abans, de rescindir el seu lligam amb el club bètic, on jugava a Tercera Divisió compartint línia defensiva amb l’exarlequinat José Luis Trápaga. Xiker, nascut a Zalla, es va formar a Lezama i ha conegut diversos equips: Basconia, Toledo o Peña Sport de Tafalla on va acumular més experiència a Segona Divisió B. La passada temporada va defensar les samarretes de la Real Sociedad i el Cornellà. Va arribar al club del Baix Llobregat en el mercat d’hivern disputant un total de 9 partits, 5 com a titular. Va aportar el seu granet de sorra per classificar-se pel ‘play-off’.

La incorporació de Xiker pretén reforçar la posició de central esquerre que volia Antonio Hidalgo. De fet, només comptava amb Grego davant la lesió del jove Aleix Roig, que podria adaptar-se a aquesta posició. Aquesta pròxima jornada, amb la baixa per lesió d’Aleix Coch, el tècnic haurà d’improvisar probablement amb la ubicació del polivalent Pedro Capó, com ja va fer a Paterna. El defensa tarragoní estarà unes tres setmanes fora dels terrenys de joc amb Grego i Josu amenaçats de sanció. Per tant, l’aportació del defensa basc, de gran envergadura física (1,87 m.), pot alleugerir la situació en la línia defensiva. Finalment ha signat només fins al 30 de juny. Aquest dissabte ja s’entrenarà amb els seus nous companys i la presentació es farà, conjuntament amb Carlos Beitia, la setmana que ve.