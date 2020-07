Puigdemont despunta en el Sant Jordi de la mascareta

Després de parlar-ne durant setmanes, ja ha arribat. Avui es celebra el popularment conegut com a Sant Jordi d'estiu. I Sabadell no n'és aliè. La majoria de llibreries han muntat paradetes de carrer davant el seu establiment i algunes floristeries també. Fins al migdia, el pas de ciutadans ha estat lent però constant. I també desigual, ja que algunes llibreries es troben en vies de més trànsit de persones. És el cas del carrer de Sant Antoni, on es troben La Llar del Llibre i Sabadell Còmics, que està vivint un incessant passeig de curiosos. A La Llar del Llibre, paradoxalment, hi ha més gent (molta més, de fet), dins la botiga que a la mateixa paradeta. Probablement per poder remenar llibres a la fresca, ja que l'aire condicionat serà avui un aliat. Desenes de persones a l'interior de la botiga demostren que -almenys en part- sí que ha calat la crida a celebrar aquesta festa del llibre.

Malgrat que encara falti la part central del dia, ja s'intueix qui serà el clar guanyador de vendes: Carles Puigdemont amb el seu M'explico, escrit a quatre mans juntament amb Xevi Xirgo, director d'El Punt Avui. Altres autors que s'estan venent molt bé són Pilar Rahola i Rafel Nadal, amb L'espia del Ritz i Mar d'estiu, respectivament. Potser també hi juga a favor que tots dos han visitat les darreres setmanes La Llar del Llibre per presentar els seus treballs. I que Diari de Sabadell ha pogut entrevistar, de forma que si dubteu sobre quin llibre comprar, podeu decidir-vos amb aquesta lectura. El Top 5 de vendes -ara per ara- el completa Joel Dicker, best-seller del gènere de novel·la negra, amb el seu El enigma de la habitación 622.

A Sabadell Còmics despatxen novel·la gràfica i un cert optimisme. Rafel Sabater ha tret algunes figures de cartró de superherois, a escala real, com la de Spiderman. Llueix així una paradeta de carrer per una diada atípica. "La gran diferència d'avui amb un Sant Jordi normal és que s'ha perdut el caràcter nostrat de la festa, com ara el fet de ser el dia dels enamorats", diu. I posa un exemple gràfic: "Quasi tothom s'està emportant els llibres sense embolicar, cosa que significa que no són per regalar, sinó per a un mateix".

Molt a prop trobem la llibreria Macondo, on Estefania Abasolo i Anna Mora regalen una bonica rosa de paper per la compra de dos llibres. Encara no han muntat la tauleta de carrer, ja que fins al migdia hi toca el sol de ple. "La traurem a la tarda", diu Abasolo, qui mostra cert escepticisme pel decurs del dia d'avui. "No tinc clar que la ciutadania, en general, tingui el xip que avui és la festa del llibre". Tot i així, avui fan festa i a les 20 h treuen cava per brindar amb qui s'acosti fins Macondo.

Librerío de la Plata tampoc ha tret encara la parada de la plaça del Gas, ja que la inauguren a partir de les 17 h. Hi seran fins a les 22 o 23 h, depenent de la gent que hi passegi a la fresca. "No tindrem llibres polítics ni mediàtics”, explica Cecília Picún, “ja que ens enfocarem en la literatura infantil i els llibres del nostre gust literari, el que ens agrada”. A hores d'ara les podeu visitar a la botiga del carrer Sant Jaume.

Així mateix, a la llibreria Tècnica han comptat aquest matí amb la visita de Núria Maeso, autora del llibre infantil En Drobnic vol ser lliure, amb il·lustracions de Pilar Ballarín. Maeso ha signat exemplars del llibre i ha intercanviat impressions amb els curiosos que s'hi han acostat. No falta l'ambient a altres llibreries com Re-Read (carrer de Calderón, 16) i Paes (Av. de la Concòrdia, 71), la llibreria Yoli (carrer de Pizarro, 6) i l'Abacus (carrer de les Tres Creus).

Les floristeries també estan de celebració. A Segalà han tret una tauleta amb la bandera de Sant Jordi i a Vuket registra força visites i fins i tot s'ha fet un poc de cua en alguns moments del matí.

I si encara no us heu decidit, podeu remenar en aquesta proposta de 16 novetats escrites per sabadellencs i sabadellenques:

