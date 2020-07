La cautela sobrevola avui la festa del llibre

‘Alea iacta est’. Avui té lloc el segon intent de l’any de celebrar Sant Jordi. I si bé a inicis de juliol semblava que les editorials hi apostaven i la diada agafava embranzida, els rebrots de Barcelona han fet caure les expectatives. “Celebrem una diada molt tímida”, reconeix el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Tot i això, els llibreters munten avui paradetes davant dels seus establiments. És el cas de la llibreria Tècnica, dels germans Seguí, que de fet ha estat tota la setmana amb una tauleta a la porta.

També ho farà La Llar del Llibre, si bé Joan Fàbregues fa broma sobre el dia d’avui: “És una mica com menjar torrons per Setmana Santa”, diu. Tot i això, no s’aturen: demà divendres reben la visita de la diputada de Junts per Catalunya al Congrés de Madrid, Laura Borràs, qui presentarà El poder transformador de la cultura de la mà de l’escriptora Montse Barderi.

Ambdues llibreries regalaran, a més, punts de llibre cedits per l’agrupació vallesana de Plataforma per la Llengua.

Avui: brindis i descomptes

També hi haurà paradeta a l’exterior de Sabadell Còmics, que oferirà –com el conjunt de llibreries– un descompte del 5% en els seus llibres. A Re-Read, a banda la tauleta de carrer, ompliran la botiga de globus. A Macondo, per la seva part, celebraran un brindis a les 20 h amb els lectors i lectores que s’hi acostin.

"No tindrem llibres mediàtics, sinó el que ens agrada”

La llibreria Librerío de la Plata, en canvi, munta parada a la plaça del Gas per motius logístics. “No tindrem llibres polítics ni mediàtics”, explica Cecília Picún, “ens enfocarem en la literatura infantil i els llibres del nostre gust literari, el que ens agrada”.

I apunta al fet que prefereixen “deixar de costat el soroll, el mediàtic o l’oportú, per caminar per altres territoris”. Hi seran des de les 17 h fins a les 22 o 23 h, a més de la botiga del carrer de Sant Jaume.

