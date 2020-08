Diego Fuoli, nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell

Diego Fuoli –Diego Licinio Lázaro Fuoli– és el nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell (CES). El jove porter, de 22 anys d'edat, s'incorpora procedent del Villarreal, on va arribar en categoria Juvenil, s'ha decidit a jugar la propera temporada a la Nova Creu Alta. El porter aragonès havia rebut ofertes del Saragossa, de l'Albacete, i fins i tot havia negociat amb alguns filials de Primera Divisió, com el Getafe, Llevant o Betis.

"És un pas molt important per a mi, tenia clar que volia venir al CES" ha expressat el porter, que promet "sumar per fer una gran temporada". Es tracta de la nova incorporació del conjunt arlequinat, que arriba pràcticament una setmana després de Víctor García, el primer fitxatge per la nova temporada.

Fuoli va néixer a Saragossa. A l'etapa de juvenil, va arribar al Villareal CF i s'ha convertit aquesta temporada en el titular indiscutible per al míster Miguel Álvarez, ex entrenador del CE Sabadell. De fet, el porter ha jugat 24 partits de la temporada 19/2o, tots a excepció de quatre, amb un total de 2.160 minuts sobre les esquenes, quedant-se a les portes de disputar el Play-Off d’ascens a Segona Divisió A.

Amb l'aposta pel Sabadell, fa el salt al futbol professional. Així, ara per ara, Fuoli compartirà porteria amb Ian Mackay i el jove Adrià Collet. S'incorporarà a la rutina del conjunt arlequinat el proper dilluns, amb l'inici de pretemporada, juntament amb Víctor García.

Adéu a Acedo

La notícia ve després que Centre d'Esports Sabadell (CES) anunciés ahir que rescindia el contracte del migcampista David Acedo. Segons ha informat el club, ja s'ha arribat a un acord per a la desvinculació del jugador, després de dues temporades al Centre d'Esports. Acedo, però ha jugat cedit a la Unió Esportiva Prat a la segona volta de la temporada 19/20 i fins ara.

