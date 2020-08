Víctor García, el primer fitxatge del CE Sabadell

La primera cara nova del Centre d'Esports Sabadell a la Segona Divisió ja té nom i cognom: Víctor García. Cedit del Valladolid Promesas, però amb fitxa del primer equip, aquest extrem dret de 23 anys i valencià de naixement, (1/1/1993) ja sap el que és jugar a la Primera Divisió, on hi ha jugat 88 minuts repartits en dos encontres –València i Eibar–. Precisament, en la seva estrena Mestalla va aconseguir marcar un gol, el que situava el momentani 1 a 1 per al conjunt val·lisoletà.

Format a les categories inferiors del Llevant, va passar pel Deportivo B, on tot i no poder aconseguir la permanència a la Segona Divisió B, va debutar amb el primer equip a la Copa del Rei, per arribar l'estiu de l'any passat a Valladolid. Amb el filial ha estat una de les peces més utilitzades, disputant 26 partits i veient porteria en quatre ocasions.

