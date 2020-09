Encara es pot fer més

Fa uns dies, el ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar una moció que rebutjava cedir els romanents al govern de l’Estat per poder utilitzar el superàvit. En la votació, el PSC es va quedar sol, i fins i tot el seu soci a l’executiu s’hi va oposar.

Només hores després, l’acord entre el govern de Pedro Sánchez i la FEMP, signat a principis d’agost, rebia un revés important al Congrés dels Diputats. Després d’aquest precedent, el Ministeri d’Hisenda ha decidit aixecar el límit de despesa als ajuntaments.

De fet, des del Diari de Sabadell hem destacat que aquesta mesura és més que necessària en els moments de crisi que tenim actualment. Els superàvits de les administracions locals poden servir per reactivar l’economia impulsant projectes que beneficiïn empreses i treballadors locals.

Fins ara, el govern central havia posat unes condicions que havien topat amb l’oposició de molts municipis. I vet aquí que amb la nova mesura també caldrà llegir la lletra petita: l’Ajuntament tindrà fins a 6,4 milions d’euros més per gastar, però sempre que compleixi amb un equilibri entre ingressos i despeses.

És necessari ampliar aquesta mesura, fer-la extensiva com a mínim al 2021 i cal, d’una vegada per totes, un fons específic per als ajuntaments.

