El Sabadell acaba cuer, però el vestidor reacciona amb unitat i total confiança

Després de la victòria del Girona a Butarque davant el Leganés (0-1), el Sabadell acaba com a cuer en solitari de la Lliga SmartBank sent l'únic equip que no ha sumat cap punt després de 5 jornades encara que els arlequinats n'han jugat 4 perquè tenen pendent el partit contra l'Almeria. És la pitjor arrencada històrica del Centre d'Esports a la categoria de plata en les seves 44 temporades.

Després de la bona rèplica davant rivals de gran nivell com Rayo Vallecano, Mallorca i Espanyol, les sensacions de dissabte passat contra el Mirandés (0-2) van deixar símptomes de preocupació, no només pel resultat sinó per l'escassa producció ofensiva de l'equip i les habituals desconnexions en el tram final dels partits que costen gols. El mateix Antonio Hidalgo reconeixia a la roda de premsa que cal "fer alguna cosa més" i ell està disposat a treballar al màxim per oferir totes les "eines possibles" als jugadors per millorar el rendiment.

Des del vestidor, s'aposta clarament per la unitat i una total confiança en aquest grup. La plantilla ha entrenat aquest diumenge a les instal·lacions de Sant Oleguer i la xerrada del cos tècnic i plantilla s'ha centrat en aquest sentit. Els missatges de les últimes hores així ho confirmen. Un dels capitans, Edgar Hernández, que va tornar a assaborir la Segona A d'arlequinat, parla d'un "moment d'unió i força del que som, una família. Plena confiança en el que tenim al costat!". També Ángel Martínez és prou contundent: "És l'hora de ser molt valents i tenir més confiança que mai en aquest equip. No hem arribat fins aquí per rendir-nos només començar. Toca agafar els rems i remar tots junts per arribar a on volem", acaba.

Un altre jugador, l'andalús Antonio Romero, sense minuts en els dos partits disputats a la Creu Alta, diu: "No és fàcil aquesta situació, però amb el nostre treball diari, compromís i fe estic segur que tirarem endavant. Els resultats arribaran més aviat que tard. Més units que mai, equip".

Publicitat

Des de l'àrea directiva, el conseller i director general del club, Bruno Batlle, se suma als missatges d'optimisme: "Ara és que mai, Centre d'Esports! No dubteu que aquest equip donarà moltes alegries. No pararem de lluitar i treballar. Ens ho deixarem tot. Així som", subratlla.

Pendents de l'últim fitxatge

El Sabadell suma 335 minuts sense fer un gol i l'únic anotat ha estat a pilota parada, el que va marcar Juan Hernández a Vallecas. D'altra banda, tampoc es comptabilitzen ocasions clares en aquestes 4 jornades disputades. Davant el Mirandés, per exemple, el porter visitant només va intervenir una vegada, per desviar un xut de Néstor a les acaballes, i la millor opció va ser una rematada de Victor que va conjurar un defensa rival. Molt poc bagatge per aspirar a la victòria.

El debut d'Stoichkov es va produir en una situació poc favorable i el davanter andalús, amb només dos entrenaments amb els seus nous companys, necessita un temps d'adaptació. Aquest dèficit ofensiu podria accelerar les negociacions per incorporar un nou davanter i tancar així la plantilla. Només pot ser un jugador lliure, com seria el cas del japonès Shinji Kagawa. El club manté oberta aquesta porta, però no vol demorar gaire el desenllaç i estudia també altres opcions. Aquesta setmana pot ser important per prendre una decisió, abans de l'important desplaçament de dissabte al Carlos Belmonte per enfrontar-se a l'Albacete, un rival directe ara

Moment d'UNIÓ i FORÇA del que som, una FAMILIA!! Plena CONFIANÇA en el que tenim al costat!

🍍💪🏼 https://t.co/fyXlsTC6Ci — Edgar Hernan (@Edgarherma) October 11, 2020

Ahora más que nunca @cesabadell!

No dudéis que este equipo nos dará muchas alegrías. No pararemos de luchar y trabajar. Ens ho deixarem tot.

Així som 🍍💪🏾 pic.twitter.com/s8lM8NUXxE — Bruno Batlle (@brunobatlle) October 10, 2020

Publicitat