El Sabadell signa la pitjor arrencada de la història a Segona Divisió A

La quarta derrota consecutiva davant el Mirandés ha servit per confirmar una negativa estadística. El Sabadell ha signat la pitjor arrencada de la història en les seves 44 temporades a Segona Divisió A. Mai havia començat sense puntuar en els seus primers quatre partits de lliga a la categoria de plata. És cert que s'ha topat amb tres rivals de gran nivell -Rayo Vallecano, Mallorca i Espanyol-, però el 0-2 contra el conjunt burgalès significa una autèntica patacada. Això sí, la lliga de 3 punts dóna més marge de maniobra i encara en queden 114 per disputar, o sigui temps suficient per reaccionar i enlairar el vol.

El Centre d'Esports va jugar per primera vegada a Segona Divisió la temporada 1933/34 i en les 4 primeres jornades va fer un balanç d'1 triomf, 2 empats i una derrota, o sigui 4 punts de 8 perquè llavors les victòries computaven només 2 punts, un sistema que es va mantenir fins a mitjans dels 90. Curiosament, l'anterior pitjor arrencada és molt recent: l'1 de 12 de la temporada 14/15, l'últim antecedent a Segona A, després de tres derrotes (Betis, Barcelona B, Numància) i un empat (Saragossa) amb Miquel Olmo a la banqueta. L'equip es va refer després, però una nova mala ratxa va provocar la seva destitució. Al final de la temporada es va consumar el descens a Segona B.

Aquest mateix balanç es va repetir les temporades 90/91 i 91/92 amb un empat i tres derrotes. Tirant enrere, trobem un 2 de 8 en quatres ocasions (temporades 40/41, 52/53, 64/65 i 88/89). Com a curiositat, en una d'elles, la 64/65, el conjunt arlequinat va ser capaç de remuntar fins a aconseguir l'ascens a Primera Divisió. Una altra remuntada històrica va ser la temporada 80/81 amb José Luis Romero: el Sabadell va començar amb 3 empats i 1 derrota en les primeres 4 sessions, però no va guanyar cap partit després de 9 jornades: sumava 5 empats i 4 derrotes. Després d'un humiliant 1-5 a casa davant el Burgos, els arlequinats van protagonitzar una escalada espectacular que quasi culmina amb l'ascens a Primera. El famós robatori arbitral a Vitoria ho va impedir. Ara l'equip d'Antonio Hidalgo també haurà de fer una remuntada, començant dissabte queve (16 hores) al Carlos Belmonte d'Albacete. S'ha guanyat suficient credibilitat per confiar-hi.

