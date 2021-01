L'Ajuntament es planteja portar a la Fiscalia els talls de llum

L'Ajuntament de Sabadell ha posat sobre la taula l'opció de portar a la Fiscalia els talls de llum a diversos edificis de la ciutat aquest cap de setmana en plena onada de fred. Marta Farrés, a través del seu compte de Twitter, s'ha mostrat indignada amb la situació i ha amenaçat a Endesa a prendre mesures legals cap a l'empresa per possible vulneració dels drets bàsics dels ciutadans.

❄️ Este fin de semana, en plena #OlaDeFrío, muchas familias de toda la ciudad han sufrido cortes de 💡, largos y continuados (algunos ya se producen desde hace meses) Seguiremos trabajando para llevar los casos a Fiscalía por posible vulneración de los derechos básicos #Sabadell pic.twitter.com/mCzfrVOenO — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) January 10, 2021

‼️ Indignant!

Hi ha talls de llum als següents carrers 👉 Brutau, Schubert, Alcubierre, Ter, Rosselló, Cerdanya, Gironès i Cartago M'acabo de posar en contacte amb @Endesa i no ens donen cap solució. En plena onada de fred no podem tolerar-ho. — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) January 9, 2021



Endesa ha respost a l'alcaldessa i ha atribuït els talls del subministrament elèctric a connexions irregulars sense contracte que finalment acaben perjudicant altres clients. Segons l'empresa, l'excés de consum provoca que el sistema es desconnecti de forma preventiva per evitar altres incidències que puguin generar riscos sobre les persones i les instal·lacions. Es tracta d'una problemàtica detectada al barri de Can Puiggener, on Endesa ja ha fet una sectorització de la xarxa per evitar que aquests talls afectin altres clients.

Des d'aquesta setmana s'ha comprovat que també passa al barri de Ca n'Oriac, on s'ha començat també a sectoritzar, en concret al carrer Cerdanya. En els últims cinc dies hi ha hagut 800 clients afectats per talls, no de forma simultània. La mitjana del temps que s'ha trigat a reparar les incidències ha estat al voltant de les dues hores.

Precisament, aquest mateix diumenge s'ha incendiat un comptador al barri de Ca n'Oriac, al carrer Alcarria, sense provocar ferits. Dos habitatges amb cultius de marihuana estaven alimentant-se de forma irregular de la instal·lació de l'edifici.

