Front comú dels alcaldes vallesans per exigir més inversions a la xarxa elèctrica

Les interrupcions en el subministrament elèctric que han patit més 800 famílies Sabadell des de fa una setmana han traspassat les fronteres municipals. Els alcaldes del Vallès Occidental han fet front comú per exigir a Endesa una millora de les instal·lacions i reduir així les afectacions, que afecten a la majoria de municipis de la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Occidental està articulant una petició conjunta perquè l'empresa plantegi un pla d'inversions per reformar la xarxa elèctrica a tota la comarca.

Els representants municipals han descartat que es tracti d'una afectació produïda per connexions irregulars a la xarxa elèctrica, com defensava la companyia. "No és possible que estigui passant a diferents barris i municipis alhora", ha destacat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés en una roda de premsa convocada pel Consell Comarcal. Farrés ha remarcat que, en la majoria dels casos, afecten a clients que paguen mensualment la factura. En el cas de Sabadell, que ja ha portat els talls elèctrics a Fiscalia, Endesa destaca que ja s'està actuant a diversos barris per reduir les afectacions. L'alcaldessa també ha afirmat que les caigudes han produit afectacions a electrodomèstics, que hauria d'assumir Endesa.

Els talls continuen

Les interrupcions encara continuen a nou barris de la ciutat: Can Puiggener, Ca n'Oriac, i també a Torre-romeu, Can Llong, Can Rull, Cifuentes, Campoamor, l'Eixample i la Plana del Pintor. "Hem hagut de comprar camping gas per poder subsistir. Em plantejo marxar del barri", explica l'Ana, una veïna de Can Puiggener. Des de Torre-romeu, David Perálvarez remarca que és el tercer dia que marxa la llum. "El primer van ser sis hores. El segon, dotze", lamenta. Teletreballa només quan pot i es mostra indignat amb la resposta de la companyia: "Quan no ens mantenen 40 minuts a l'espera, ens diuen que és un problema de la nostra instal·lació", mostra indignat.

Altres municipis

"Estem en un auge del preu electricitat i en plena crisi social i sanitària provocada per la Covid", ha destacat Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellar del Vallès. De fet, la factura elèctrica de l'usuari mitjà en els primers dies de gener ascendeix a gairebé 88 euros. De mantenir-se els preus per quilovat hora (kWh) de la primera meitat del mes, aquesta seria la segona més cara de la història, segons la darrera anàlisi de FACUA – Consumidores en Acción. El preu del quilovat hora d'electricitat ha augmentat un 40% interanual en els primers dies de l'any. "Ens preocupa l’impacte de la pujada sobre les famílies", ha recalcat Giménez, que atribueix els talls a una "mala planificació" per part de la companyia.

En el cas de Terrassa, les afectacions es produeixen des del 15 de desembre a diversos barris i ha afectat unes 355 llars. "Ens plantegem una demanda col·lectiva per reclamar danys i perjudicis", diu l'alcalde egarenc, Jordi Ballart. L'Ajuntament d'aquest municipi ha anunciat que ha traslladat la situació a la Fiscalia per saber si s'ha produït un delicte de coaccions.

La situació és també crítica Montcada i Reixac des de fa mesos i a Cerdanyola del Vallès, on es tracta d'un problema "històric", ha destacat el seu alcalde, Carlos Cordón. Unes afectacions que només patien dos barris i ara s'han escampat per tot el municipi vallesà. En el cas de Barberà del Vallès, el 25% de veïns de quatre barris pateixen aquestes caigudes. Polinyà i Sant Cugat pateixen talls molt puntuals.

Retrets d'ERC

El grup d'ERC de Sabadell ha retret al govern municipal que no hagi sancionat Endesa. "Sabadell és un dels 15 municipis de Catalunya que té delegada la competència en consum", assegura la portaveu adjunta, Èlia Soriano, que destaca que té capacitat per sancionar a l'empresa. D’acord amb la Llei de Règim Local i el Codi de Consum, els republicans demanen a l'alcaldessa que faci servir aquest poder. "S'ha fet el control i la garantia, però no la sanció", etziba Soriano.

