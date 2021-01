L'Ajuntament ja ha portat els expedients sobre els talls de llum a la Fiscalia

L'Ajuntament de Sabadell ha presentat els expedients sobre els talls de subministrament elèctric que han afectat diversos barris a la Fiscalia. "La Fiscalia ja ha començat a tramitar-ho", assegura l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Així, el consistori ha iniciat la via legal per trobar una solució a les caigudes de l'electricitat que es produeixen a Sabadell.

Les caigudes en la tensió elèctrica s'han produït més enllà del cap de setmana. El cap de setmana la Policia Municipal va aixecar un total de 37 actes. Ahir es van obrir 16 actes noves. Els barris afectats són Can Puiggener, Ca n'Oriac, la Plana del Pintor, Can Rull, Cifuentes, Eixample, Torre-romeu, Can Llong i Campoamor. Així, en una setmana, més de 800 famílies han patit les caigudes del subministrament elèctric, amb especial incidència al barri de Can Puiggener i el Llano– als carrers de Leovigildo, Cartago, Sagunto, Llum de la Selva i la Baixada de Can Puiggener–, on les baixades de tensió es produeixen des del març. I els problemes continuen.

De fet, el dispositiu específic que ha activat l'Ajuntament per aixoplugar els veïns que es trobin en aquesta situació continuarà actiu fins al 17 de gener. Aquells que es trobin en aquesta situació poden trucar a l’OMIC (937 45 33 24) i a la Policia Municipal (937 45 32 61). L'Ajuntament ha instat la Generalitat de Catalunya que obligui Endesa a garantir el subministrament elèctric.

“Connexions irregulars”

En declaracions al D.S., la companyia elèctrica ha assegurat que es tracta d’un mecanisme de protecció intermèdia de la xarxa elèctrica. Segons han detallat fonts de la companyia, és una protecció que s’activa quan es detecta una sobrecàrrega irregular de la xarxa. És a dir, quan hi ha persones que es connecten a l’electricitat de forma fraudulenta. Quan la sobreocupació de la xarxa és molt gran, s’atura per seguretat: “Si no s’activés automàticament, la repercussió seria molt més gran i l’afectació, també”, asseguren fonts de l’elèctrica.

De fet, Endesa sosté que els talls no han estat simultanis i que la durada no ha superat les dues hores. La companyia ha avançat que, periòdicament, s’habiliten dispositius de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Endesa per detectar casos de frau i alliberar la xarxa elèctrica. En aquest sentit, assegura que quan s’han fet aquestes actuacions conjuntes, l’ocupació de la xarxa s’ha desplomat fins a un 90%.

Així ho viuen les famílies

Sabi García: “No puc preparar ni un biberó al meu net”

La Sabi viu al carrer de Leovigild, 2, a Can Puiggener, un dels carrers més afectats pels talls de llum. Fa mesos que ha de planificar la seva vida en funció del subministrament: “Fa pràcticament un any que estem així, i és cada dia”, assegura. Quan marxa la llum no pot escalfar el biberó al seu net. Ha hagut de llançar molt menjar que s’ha fet malbé. “Paguem indiscriminadament cada mes. Només reclamem el servei”.

Manuel del Pilar: “Em dutxo de pressa per si marxa l’electricitat”

Des del dia 3 de novembre està trucant dia sí dia també a Endesa per exigir una solució. Ja li ha passat més d’un cop, d’estar a la dutxa i quedar-se sense aigua calenta. “Ara em dutxo molt de pressa per si marxa l’electricitat”, diu. També s’ha acostumat a deixar les persianes –elèctriques– obertes per no estar tot un matí a les fosques. Recrimina a la companyia l’atenció al client: “És desesperant haver de parlar amb una màquina”.

Mercedes Sánchez: “Al meu marit li costa respirar si marxa la llum”

El marit de la Mercedes ha de dormir endollat a una màquina perquè té problemes per respirar. Veïns del carrer de Cartago, quan marxa la llum, ell ha de dormir assegut a la butaca. “Si estem dormint i marxa el corrent elèctric, el meu home s’aixeca perquè no pot respirar”, explica. I acaben per no dormir cap dels dos. Han d’adaptar els seus horaris –i la seva economia– al subministrament: sopen quan tenen llum, han d’invertir en estufes i altres elements... “És un barri molt humit, fa fred”, diu.

Ana Fernández: “Escalfem el dinar i sopar amb un càmping gas”

L’Ana tenia clar que no podia deixar el seu fill sense un plat calent. Així que va decidir comprar un càmping gas per poder escalfar el dinar. “Paguem per un servei al complet, no per un servei a mitges, ens han de garantir el subministrament”, reclama. La veïna ha arribat a fer reunions telemàtiques a les fosques i resant perquè la bateria de l’ordinador aguantés prou. Durant el confinament domiciliari s’havia quedat més d’un dia sense treballar i va haver de demanar vacances a la seva empresa.

José Antonio Padilla: “M’he comprat un generador per poder fer la meva feina”

El dia que va marxar la llum més de 27 hores no va poder entregar el pa a les 54 empreses que serveix. El José Antonio és el propietari d’un obrador de pa que està ubicat al carrer de Jaume Ninet i ha hagut de pagar un generador elèctric de 1.800 euros per no tornar a trobar-se en la mateixa situació: “Va ser molt dur haver de trucar als meus clients per anul·lar tots els encàrrecs del dia”. Padilla ha de fer filigranes per salvar el gènere quan el pa comença a fermentar cada cop que marxa el corrent elèctric.

Però ha hagut de llençar a les escombraries part del producte que es fa malbé. “Estem pagant les conseqüències d’una situació que no és responsabilitat ni culpa nostra”, lamenta. No descarta traslladar el seu negoci a un altre punt de la ciutat.

