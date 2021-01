La família d'Helena Jubany demana formalment que els Mossos assumeixin la investigació del crim

La família d'Helena Jubany ja ha demanat formalment al jutge que designi els Mossos d'Esquadra com a policia judicial per investigar el cas, tal com van anunciar que farien. L'advocat, Benet Salellas, va presentar aquest dilluns un escrit al jutjat de Sabadell en què destaca que la policia catalana disposa de la Unitat Central d'Homicidis, amb experiència a resoldre morts violentes que prèviament havien estat arxivades.

D'altra banda, la família sosté que els Mossos s'haurien d'encarregar de la causa perquè la seva proximitat geogràfica facilita la investigació, alhora que tenen coneixement directe del context del crim de Jubany. L'advocat demana que aquest cos policial assumeixi el cas de forma única o bé coordinats amb investigadors de la policia espanyola.

La decisió es pren després que, tal com va denunciar la família dos mesos enrere, la investigació no hagi avançat com esperaven. De fet, el germà de la víctima i Salellas van denunciar que des de la reobertura del cas havien topat amb traves burocràtiques del jutjat i amb "desinterès" i "deixadesa" per part de la Policia Nacional.

