El barri de Poblenou torna a exigir un cop més la reobertura "immediata" del consultori mèdic

Desgast i indignació. Els veïns del Poblenou segueixen en peu de guerra amb el Departament de Salut i aquest diumenge al matí en una nova assemblea a l'Escola Juan Ramón Jiménez han tornat a exigir un cop més la reobertura "immediata" del consultori mèdic del barri, que està tancat des de l'inici de la pandèmia. A la trobada hi han assistit almenys un centenar de veïns, l'alcaldessa Marta Farrés, representants de la resta de grups municipals de Sabadell, excepte ERC, i membres de diverses associacions de veïns del barri. De fet, no és la primera assemblea que es realitza al Poblenou, però mesos després la situació no avança i els veïns ja estan farts i indignats.

El president de l'Associació de Veïns del Poblenou, Rubén Navarro, ha sigut el primer a prendre paraula i ha explicat de forma cronològica en quin punt es trobava el tema del consultori mèdic. A hores d'ara, tot i que el 23 de desembre l'Ajuntament de Sabadell anunciava que havia arribat un acord amb Salut, no hi ha previsió per part del Departament d'una reobertura del centre d'atenció primària del barri. El motiu és el mateix pel qual el van tancar: Salut considera que el Centre Cívic on hi ha el consultori mèdic, per les seves reduïdes dimensions, no permet garantir el doble circuit necessari per prevenir els contagis del coronavirus com sí que es fa a la resta de CAPs.

Navarro ha dit que Salut està "incomplint" el seu Pla Estratègic del 2017 on està establert que hi ha d'haver un metge per cada 1300 habitants. El Poblenou en té pràcticament 2000. "No entenem com Salut segueix amb la intenció de no obrir el consultori mèdic. Hem eliminat les activitats del centre cívic perquè sigui només d'ús exclusiu sanitari, però segueixen sense fer res", ha afirmat.

D'altra banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha agraït, d'entrada, la presència dels grups municipals de l'oposició i ha criticat la no compareixença d'ERC, qui gestionava i segueix gestionant la sanitat catalana. "Esquerra hauria de donar la cara, venir a les assemblees i explicar als veïns del Poblenou el perquè no volen obrir el CAP", ha etzibat. L'alcaldessa ha recordat l'acord de l'Ajuntament amb CatSalut per reobir el consultori mèdic pels malalts crònics "després de Nadal". "Ho teníem tot emparaulat, fins que va passar Nadal i es van tornar a tirar endarrere", ha explicat.

Farrés es reunirà dilluns amb la consellera Alba Vergés per "altres temes sanitaris", però aprofitarà per tornar a exigir-li la reobertura del CAP del Poblenou. "Els veïns d'aquest barri paguem impostos com tothom i han de tenir el dret de poder gaudir d'una atenció sanitària digna", ha afegit. L'alcaldesssa ha acabat el seu torn demanant a la gent del barri que es mobilitzi per fer "més força" i posar "més pressió" a Salut.

Les associacions de veïns recolzen el Poblenou

D'altra banda, Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), ha anunciat que presentaran un manifest quan hi hagi nou govern a la Generalitat amb totes les firmes dels veïns del barri. "No pararem de fer accions fins que no obrir el CAP. Arribarem fins on faci falta", ha afirmat. També diversos assistents han aprofitat per donar la seva opinió. Tots ells s'han mostrat molestos per la situació i han demanat que es posi fi a aquest estira i arronsa continu. "Volem solucions ja, això no es pot aguantar més", ha dit un d'ells.

Dit això, sense consultori local, els veïns del Poblenou hauran de continuar anant al CAP La Serra de Torre-romeu, tot i que Salut també remarca que ha incrementat l’atenció domiciliària i durant l’any passat va fer un 62,3% més de visites d’infermeria i un 32,2% més de medicina al barri.

