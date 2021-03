Punt final a Macedònia 20 anys després

El grup Macedònia diu adeu de forma definitiva als escenaris dues dècades després. El cap de setmana passat, la banda musical catalana va realitzar un emotiu concert de comiat a l’Espai Tolrà de Castellar del Vallès, en el qual van assistir un total de 1.500 persones entre dissabte i diumenge. Van actuar totes les fruites, un total de vint, de les quatre generacions acompanyades pels músics del grup. Primer van cantar les últimes fruites de Macedònia i després en ordre cronològic, la resta.

És el punt final d’un dels grups referents a Catalunya per a nens i nenes d’entre sis a dotze anys. Macedònia s’acaba sobretot per culpa del “desgast” de buscar un forat a la música adreçada a aquesta franja d’edat. El líder del grup, Dani Coma, fa una “valoració fantàstica” del doble concert i afirma que “es va fer palès” que Macedònia ha marcat a molta gent. Malgrat que la pandèmia va obligar a ajornar l’actuació –estava previst fer-la els dies 9 i 10 de gener–, està molt satisfet de la rebuda del públic.

Així mateix, Coma considera que el projecte de Macedònia ja no tenia més recorregut, però es mostra alegre que hagi durat vint anys. “Macedònia és dels pocs grups que ha fet música per a nens i nenes de primària. No descarto algun projecte més endavant per arribar a aquest públic un altre cop”, diu Coma.

Així mateix, les principals protagonistes el cap de setmana passat eren les fruites. Laura Cueto (llimona), cantant de la primera generació, indica que va “gaudir fins a l’últim segon” del doble concert. “És difícil d’expressar en paraules la sensació de tornar-nos a ajuntar les cinc fruites que vam començar Macedònia. Ens vam entendre com sempre ho havíem fet”, explica. De fet, Cueto reconeix que la primera generació de Macedònia va posar el “llistó molt alt”, però a la vegada admet que anaven “un pas per darrere de l’èxit”. “Macedònia va ser un regal de la vida”, conclou la llimona.

Per la seva banda, Aida Llop (pinya), de la segona generació, subratlla que van sentir una pressió “no explícita” per estar l’alçada de les primeres fruites. Així i tot, ella afirma que “mai” hi ha hagut cap mena de competitivitat entre les generacions. Pel que fa a les dues actuacions de comiat, opina que van ser “commovedors” i que el públic va estar “molt receptiu i amb ganes de ballar i cantar sense parar”. “Totes hem pogut tancar aquesta història preciosa de la millor manera”, afegeix.

I finalment, Anna Cascos (pinya), cantant de l’última generació, opina que és un “orgull” formar part de l’últim grup de fruites i subratlla que les actuacions van ser molt “emotives i positives”. “El públic va estar entregat des del primer moment”, afirma. Així mateix, Cascos sabia que Macedònia tenia data de caducitat i és per això que ha intentat gaudir “al màxim” els cinc anys al grup. “També és bonic que s’acabi, perquè si no, no ho valoraríem igual”, finalitza.

Macedònia podria posar el colofó final guanyant els Premis Enderrock 2021

Així mateix, el concert final també va ser molt especial per als fans de Macedònia. Per exemple, les germanes Soler, la Montserrat i la Maria consideren que el concert va ser “espectacular”. Elles van començar a seguir el grup el 2004 i afirmen que Macedònia ha sigut la banda sonora de la seva infància. Per la seva banda, l’Aida opina que ha estat un “bon punt final”. Ella va començar a seguir el grup quan tenia sis anys (ara en té 25) després d’escoltar-lo al Super 3.

Una altra seguidora és Alba Martí, que va escoltar Macedònia en els seus inicis. “El diumenge vaig gaudir molt tornant a escoltar el grup”, afirma. Finalment, Andrea Beltrán, com l’Alba, també va seguir sobretot la primera generació. “Aquest grup és energia positiva”, diu. Macedònia perdurarà per sempre en el record de totes aquelles persones que van seguir de prop el grup.

