El dret a no pagar més del que toca

[Per Èlia Soriano-Costa, portaveu adjunta d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell]

Quan comença un any? Els humans fixem el nostre calendari anual en funció del nostre desenvolupament vital. Tenim un any solar de gener a desembre que conviu amb calendaris basats en la lluna o en el sol i la lluna. Per als estudiants, comença amb el curs escolar i s’acaba al juny. Hi ha encara un altre any que comença al març i colla fins al desembre: el fiscal.

Es fa visible a finals de febrer o principis de març, quan l’Ajuntament envia a tots els domicilis un díptic que informa de les dates màximes de pagament de cada tribut municipal. Aquest document no és neutre: el seu contingut incideix directament en la qualitat de la informació que facilitem als ciutadans i, també, en els drets i els deures que tenim els contribuents.

El deure de liquidar els nostres impostos en termini i de relacionar-nos amb l’administració telemàticament. I el dret de ser informats i assistits sobre l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions tributàries, el dret de no aportar els documents que ja siguin en poder de l’administració, i el dret que se’ns reconeguin els beneficis o règims fiscals que escaiguin.

Els principis generals del sistema tributari local són el principi de generalitat, el principi de capacitat econòmica, el principi de justícia, el principi d’igualtat i el principi de progressivitat. Les ordenances fiscals tenen bonificacions i exempcions amb l’objectiu de potenciar-ne el caràcter redistributiu i treballar en favor de l’equitat.

A Sabadell les bonificacions tenen tres grans objectius. Primer: impulsar l’activitat econòmica de la ciutat i afavorir-hi la creació i la implantació d’empreses bonificant les de nova creació o les que incrementen la seva plantilla de manera estable. Segon: afavorir la reducció de les emissions de CO2 i fomentar l’augment de la recollida selectiva. I tercer: augmentar l’equitat i la capacitat redistributiva com a principis rectors de l’actuació pública.

La progressiva desaparició de l’apartat «Beneficis fiscals» de la Guia tributària de Sabadell és un retrocés del nostre dret a ser informats de les nostres obligacions i dels nostres drets. El 2019, l’últim del Govern de Transformació, la guia dedicava una pàgina sencera a les exempcions i bonificacions («A quins beneficis fiscals tinc dret?»); el 2020, el primer sencer amb el govern PSC-Podemos actual, un petit requadre; el 2021, ja, res de res: ni una sola paraula sobre el dret a pagar menys en uns supòsits determinats.

Aquesta supressió voluntària atempta contra el principi d’igualtat perquè la guia arriba a totes les cases i les empreses de la ciutat sense incloure una informació que en beneficia moltes.

I si un ciutadà vol conèixer aquests beneficis fiscals? Doncs cap a la pàgina web. I si es pot superar l’escletxa digital, caldrà accedir als textos de les 39 ordenances. I apa: llegeixi les que consideri que el poden afectar, o totes si disposa de prou temps. I si es deixa de demanar-ne alguna? Doncs mala sort: pagui més i l’any que ve ja ho trobarem perquè estem obligats a conèixer la normativa encara que, deliberadament, l’administració local no ho posi fàcil.

La supressió atempta, també, contra el principi de progressivitat perquè bona part de les bonificacions s’han de sol·licitar proactivament si se’n vol gaudir malgrat que ja s’hagin lliurat a l’ajuntament les dades que les justifiquin.

El Govern Republicà creiem que cal governar i que cal fer-ho bé, i ho fem sempre que en tenim l’oportunitat. D’aquí la nostra aposta per la transparència i la informació pública de qualitat que ens beneficia a tots d’acord amb els principis rectors del bon govern. Què pretén aquesta supressió de la informació a la guia, a qui beneficia? Ser al costat de la gent vol dir, també, facilitar tota la informació evitant perjudicar els objectius que tenim com a ciutat.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

