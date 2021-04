Sabadell castigarà tota discriminació i expressió d’odi

En menys d’una setmana, s’han produït dos episodis d’homofòbia a Sabadell. La primera va impactar de ple en el món de l’esport: un jugador del CNS va dir maricón a un rival de Terrassa. Dies més tard, una parella homosexual va denunciar insults dins d’un vagó d’FGC poc abans d’arribar a l’estació de Sabadell Nord. “En els seus ulls hi havia un odi irracional cap a nosaltres. No vam fer res i ens va començar a increpar i a insultar”, assegura al D.S. una de les víctimes sobre el presumpte agressor.

No són fets aïllats: les expressions d’odi i les discriminacions encara formen part de l’ordre del dia. Afecten el col·lectiu LGTBI i també a minories ètniques, religioses, a les persones discapacitades. I a les dones. S’assenyala el diferent, mitjançant l’insult, la vexació i en algunes ocasions la violència física, com en el cas de la brutal agressió xenòfoba a la discoteca Waka l’estiu de 2019. Tot i que alguns casos surten a la llum, les discriminacions romanen ocultes a les estadístiques.

Ni els Mossos ni la Policia Municipal tenen registres específics. La majoria figuren com un cas més de lesions, amenaces, injúries o calúmnies. Malgrat les dificultats, hi ha alguna dada destacable. En els últims deu anys, s’han realitzat 352 denúncies per vexacions i tractes degradants a Sabadell i el seu entorn (segons els Mossos d’Esquadra). 33 casos es van produir el 2020, un 50% més que l’any anterior. En els últims anys, l’Oficina de Drets Civils i el SAI de l’Ajuntament han donat suport a una seixanta de víctimes de l’odi i la ultradreta.

Sancions elevades

A Sabadell es vol actuar amb contundència davant d’aquest tipus de fets. Tots els grups polítics estan d’acord a perseguir i sancionar-los severament. Segons ha pogut saber el D.S., la nova ordenança de Civisme preveu multes per discriminacions i expressions d’odi: fins a 1.500 euros de sanció per expressions i agressions xenòfobes, sexistes o homòfobes. La multa podrà ascendir als 3.000 euros en el cas que la víctima sigui una persona vulnerable –gent gran, menor d’edat– o bé un funcionari o autoritat, com seria l’alcaldessa o els regidors de l’Ajuntament.

L’ordenança –que serà el nou marc legal davant l’incivisme a Sabadell– també inclourà la prohibició de banderes, pancartes o peces de roba extremistes tant a l’espai públic com en les terrasses i balcons. Un cop s’hagi aprovat la norma, portar una bandera franquista pel carrer suposarà una sanció de fins a 1.500 euros. Multes com a darrer intent per acabar amb l’odi.

Xavier Rius, periodista: “No n’hi ha prou amb posar multes"

Xavier Rius (1963) és periodista i escriptor especialitzat en conflictes internacionals, immigració, terrorisme i ultradreta. Analitza com abordar les discriminacions i delictes d’odi contra les minories, una xacra que també afecta Sabadell, i el paper de les ideologies extremistes en la seva presència i legitimació. “Les persones LGTBI i els immigrants són els col·lectius més castigats”, destaca l’expert.

Un jugador del CNS va dir “maricón” a un rival terrassenc el passat dissabte. Què en pensa?

És complicat de valorar sense tenir el context. L’esport és un món d’homes, molt masclista i no podem oblidar el fet que el jugador del CNS sigui d’origen serbi. Als països de l’antiga Iugoslàvia encara hi ha molta intolerància i el fet de ser gai és vist com una malaltia. A més, els serbis recorren fàcil a l’insult, en tots els contextos! La frase “idi u pičku materinu” –‘vés al cony de la teva mare’, en català– serveix com tant com a insult com per expressar sorpresa. Pot ser un “me cago en tus muertos” o un “de puta mare”.

El context ho és tot, doncs.

Exacte. És complicat distingir l’insult del comentari desafortunat i establir quan es travessa la línia i s’ha produït un delicte d’odi. Falta més detall al Codi Penal.

Com influeix el creixement de formacions com Vox en aquest tipus de comportaments?

L’ascens de Vox a Sabadell no respon a aquesta lògica. Qui els vota no ho fa pel component ultradretà, sinó per la idea que España es una y no cincuenta y una. Ara bé, el discurs de Vox no ajuda gens: han afirmat que els barris que s’han convertit en estercoleros multiculturales. Si criminalitzes i estigmatitzes els immigrants dient que “són merda”, aleshores com s’evita que els caps rapats facin la seva neteja?

A Sabadell s’establiran sancions de fins a 1.500 euros per discriminar, 3.000 euros en el cas de les autoritats.

Les sancions poden fer que la gent es contingui més, però no n’hi ha prou. La solució passa per l’educació. I sobre les sancions... insultar l’alcaldessa seran 3.000 euros? Jo trobo que s’hauria de vigilar més allò que diuen els polítics i no tant si els insults van dirigits cap a ells.

