La pilot de l'avioneta que es va estavellar ahir a Sabadell, estable i fora de perill

La pilot de l'avioneta que es va estavellar ahir a les vies del tren prop de l'aeroport de Sabadell està estable i fora de perill, segons fonts hospitalàries. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar-la després de l'accident a l'Hospital Parc Taulí, on està ingressada en una planta del centre sanitari. Tot i el gran ensurt, la pilot només ha tingut ferides lleus.

L'avís del succés es va rebre a les 18.04 de la tarda i s'hi van traslladar fins al lloc dels fets tres ambulàncies del SEM i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, tot i que inicialment se n'havien activat vuit. Durant més d'una hora es va tallar la circulació de Rodalies al municipi. Cap a les 19:20 h s’ha restablert el trànsit de trens, tot i que per una sola via.

L'Ajuntament de Barberà demana que s'aclareixin les causes de l'accident

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha emès un comunicat en què reclama que la Generalitat de Catalunya convoqui una Comissió de Seguiment per tal d'aclarir les causes de l'accident, així com demana que doni les explicacions oportunes. "Volem traslladar a la Generalitat el nostre malestar per la manca de comunicació immediata de l’accident, sense cap intervenció ni comunicació dels seus responsables polítics, la qual cosa entenem com un greu desistiment de les seves obligacions i competències", lamenta l'Ajuntament, en el comunicat.

