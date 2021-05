Els més petits també gaudeixen de la festa major de la Concòrdia

Il·lusió, somriures i alegria. Els infants de la Concòrdia van viure ahir un dia molt especial gràcies a la festa major del barri. Els més petits van tenir l'opció de participar en una gimcana a la Llar del Vent, així com assistir a un concert d'animació familiar de la companyia 'La Xerinola del Rikus' al pati de l'escola Font Rosella. Acompanyats per les seves respectives famílies, van gaudir molt de la jornada i ja esperen l'edició de la festa major de l'any que ve.

Pel que fa al concert, els nens i nenes van ballar, saltar i cantar a parts iguals. Els artistes musicals animaven a les famílies a moure's de les cadires, sempre respectant les distàncies de seguretat, per a fer coreografies i passar una bona estona amb els seus fills i filles. Si calia fer voltes sobre un mateix sense parar, es feia. I si calia saltar com un cangur, doncs, també. L'alegria dels infants era el principal objectiu, i es va aconseguir amb nota.

Cal recordar que la Concòrdia celebra des del passat divendres la primera festa major a Sabadell després de dos anys, ja que durant aquest temps la celebració va quedar interrompuda per la pandèmia. Sens dubte, es podria dir que és el barri que han trencat el gel tot i que les restriccions per aforament han estat estrictes i, per tant, l'afluència de gent no ha estat la d'antany.

Invitacions esgotades

Dit això, ahir al matí, també es va celebrar una caminada popular pels carrers del barri i al migdia la Banda de Música de Sabadell va realitzar un concert per al públic general. I a la nit, va ser torn de la joia de la corona: el lluïment de foc i percussió de les Bruixes del Nord. Va ser una activitat amb molta expectació que va complir les expectatives dels assistents, segons l'associació de veïns del barri.

Així mateix, el passat divendres va tenir lloc la primera edició del torneig de Clash Royale, un joc de mòbil i tauleta molt popular entre els més joves, al Centre Cívic del barri, i es va celebrar una sessió de cinema a la fresca amb molt bona rebuda.

El president de l'associació de veïns de la Concòrdia, Pau Recio, afirma que totes les invitacions s'han esgotat a cada una de les activitats, les quals la majoria d'elles han tingut lloc al pati de l'Escola Font Rosella. "Fem una valoració molt positiva de com han anat les activitats fins ara, ja que molts veïns del barri han volgut participar en les activitats", afirma.

Dues activitats més per avui

La festa major de la Concòrdia encara avui el seu últim dia i té dues activitats més programades. A les 11 h, hi haurà un lluïment de gegants protagonitzat pels Gegants i Gralles de la Concòrdia i Jaume Ibars. I a les 18 h, hi haurà un concert a càrrec de Mauro Rod Brand i Flamsteed per posar punt final a la celebració.

