El futur dels Merinals es decidirà en qüestió de dies

Els afectats dels 170 habitatges dels Merinals amb deficiències estructurals ja saben quan tindrà lloc la taula de negociació, un espai on l’Agència de l’Habitatge, els veïns afectats i l’Ajuntament de Sabadell hauran de decidir el futur dels blocs. Serà a principis del mes de setembre, tot i que encara no hi ha una data fixada.

El portaveu dels veïns afectats, Jaume Garcia Arija, i el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, es van reunir el dijous passat per començar a assentar les bases de la taula de negociació, que es va endarrerir per l’espera de la constitució del nou govern a la Generalitat i també, ara, per la gairebé obligada pausa de les vacances d’estiu.

Associació independent

Els veïns afectats participaran en la mesa com una entitat independent a l’Associació de Veïns dels Merinals. Des de fa unes setmanes han creat l’Associació de Veïns Afectats per l’Habitatge dels Merinals per poder defensar “millor” els seus drets. “Creiem que serà més profitós que nosaltres mateixos negociem la millor solució per als nostres habitatges. Tanmateix, no volem generar cap disputa”, assegura Jaume Garcia.

Dit això, la nova entitat rebrà, a més, assessorament de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), amb el seu president, Manuel Navas, al capdavant.

L’estudi tècnic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va assenyalar que s’havien de rehabilitar els habitatges i no pas enderrocar-los. Els arquitectes van estimar en 2,9 milions d’euros el cost de les actuacions proposades. Serien 27.000 euros per pis i no pas 15.700, com es va informar en un primer moment. I qui ho pagarà? És una qüestió encara per decidir a la taula de negociació. Com també ho són les obres que s’han de fer. Al setembre començaran a esvair-se molts dubtes, tot i que s’espera que les negociacions siguin llargues.

