Prop de 300 empleats del Banc Sabadell tornen a protestar contra l'ERO

Vora 300 treballadors del Banc Sabadell (BS) han tornat a mobilitzar-se contra l'Expedient de Regulació de l'Ocupació (ERO) de l'entitat bancària en una concentració aquesta tarda a la plaça de Sant Roc, davant de la seu històrica del banc -la seu social es troba ara a Alacant. Els sindicats no estan d'acord amb l'última oferta presentada del BS avui mateix en què proposa rebaixar en 206 afectats per l'ERO, fins als 1.730 treballadors.

Els empleats presents a la manifestació han portat pancartes reivindicatives i han improvisat càntics dirigits a la direcció del banc. Dit això, els sindicats UGT i CCOO han llegit un manifest per separat tornant a exigir a l'entitat bancària que no faci efectiu l'ERO. A més, han assegurat que les negociacions no acaben d'avançar, perquè segons els sindicats, el BS no es mostra disposat a trobar una solució pactada. "La Direcció continua insistint a aplicar un ERO que només contempla acomiadaments i tancaments massius d'oficines, mentre que aquestes mateixes oficines no donen l'abast per atendre la clientela", han denunciat des de CCOO.

Aquesta no ha estat l'única mobilització dels treballadors del banc. De fet, des del 23 de setembre n'hi ha hagut vuit en diverses ciutats de tot l'Estat. A Sabadell ja n'hi va haver una el passat dijous 23 de setembre a la plaça Catalunya. Els sindicats asseguren que si el BS no atén les seves peticions, les mobilitzacions seguiran i s'organitzaran noves jornades de vaga.

La proposta del Banc Sabadell inclou baixes incentivades

La proposta que ha fet el Banc Sabadell als sindicats aquest dijous ha estat rebaixar en 206 persones els afectats per l'ERO que segons l'últim plantejament de l'entitat afectaria 1.730 treballadors. D'aquests, 1450 provindrien de la xarxa d'oficines (1025 administratius i 425 gestors), 245 dels serveis centrals i 35 de les direccions territorials. Fonts coneixedores de les negociacions apunten que el banc estaria disposat a incloure un grup d'un màxim de 50 persones, si fos necessari en algun territori, de persones d'entre 50 i 55 anys, inicialment excloses de l'expedient.

A banda de la reducció del nombre d'afectats, la direcció de l'entitat ha ofert una millora de les condicions econòmiques pel que fa a les sortides. Pels treballadors d'entre 58 i 63 anys i amb antiguitat superior als 15 anys, el BS contempla prejubilacions on s'abonaria el 57% del seu sou anual fins als 63 anys –abans era el 55%- amb un topall de 270.000 euros.

Pel col·lectiu d'entre 55 i 56 anys i amb una antiguitat superior als 15 anys, la nova proposta parla de prejubilacions equivalents al 55% del sou anual del treballador –abans del 50%- fins als 62 anys, amb un límit de també 270.000 euros. Quan al grup d'entre 50 i 55 anys, el Banc Sabadell continua sense incloure'l a l'ERO, ja que considera que és el col·lectiu més difícil de reincorporar al mercat de treball. Per la resta de plantilla, la direcció proposa una indemnització de 30 dies per any treballat –abans eren 27 dies- amb un màxim de 20 mensualitats, a banda d'una prima de 2.000 euros per trienni.

Cinc dels cinc sindicats constitueixen una plataforma conjunta

Cinc dels sis sindicats que formen part de la mesa negociadora de l'ERO –la UGT, la federació SICAM-APROBAS, ALTA, CGBS-FINE i la Intersindical- han decidit constituir una plataforma conjunta. Els sindicats, que representen el 57% de la mesa negociadora –el que falta és CCOO-, creuen que aquesta és "la millor manera" de defensar els interessos de la plantilla, i deixen la porta oberta a CCOO perquè s'incorpori en un futur.

