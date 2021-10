Sabadell destinarà quatre milions per remodelar l’Artèxtil

Publicitat

Quant costarà la remodelació de l’Artèxtil? Com es finançarà? És una de les grans preguntes pendents al voltant de la instal·lació del nou grau d’Infermeria a l’antic complex fabril. L’Ajuntament va cedir l’immoble a la UAB el divendres passat, com a primer pas per implantar un nou campus universitari, i ara cal veure com se sufragarà el projecte.

Segons ha pogut saber el Diari, l’Ajuntament de Sabadell preveu destinar quatre milions d’euros a la reforma de l’Artèxtil, una subvenció que es complementaria amb una partida específica del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. La inversió estarà centrada a rehabilitar l’edifici i s’incorporarà en una partida en els pressupostos municipals dels exercicis 2022, 2023 i 2024. Els comptes d’enguany estan en procés de negociació amb els grups municipals.

L’Artèxtil és l’element principal del futur campus universitari de Ciències de la Vida i de la Salut. L’Ajuntament, la UAB, l’ESDi i el Parc Taulí s’han posat d’acord per integrar l’antiga nau en el marc d’un projecte per potenciar la formació, la investigació i l’emprenedoria a la Gran Via, en què també incidiran les naus Bosser –de la corporació sanitària– i les de l’ESDi.

7.500 metres quadrats

El cost total del nou equipament universitari dependrà de les necessitats de l’Autònoma, segons apunten fonts municipals. Un primer càlcul realitzat per arquitectes del Taulí, la UAB i l’Ajuntament conclou que l’Artèxtil podria encabir aules i laboratoris per al grau de Medicina de la universitat, a banda de les places de nova creació per a Infermeria.

Amb més de 7.500 metres quadrats construïbles, l’estimació tècnica [vegeu plànol] preveu situar espais comuns i per a la restauració, dependències administratives i una biblioteca. Així mateix, es reservaria part de l’espai per a un viver i una incubadora d’empreses. L’avantprojecte no és definitiu, està condicionat al concurs i al projecte executiu de l’obra.

Un repàs ràpid sobre la nau

L’Artèxtil és un dels testimonis del passat fabril de Sabadell. Inaugurat el 1941 per la família Garcia-Planas, va estar en funcionament fins al 2007. El Govern quadripartit va comprar la nau per 3,2 milions d’euros al clan Jodorovich el 2018 per sis vegades més del que havia costat un any abans. La compravenda està sent investigada pels Mossos d’Esquadra.

