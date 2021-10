Sabadell, ciutat emprenedora

A les passades eleccions municipals, vaig tenir l’honor de coordinar el grup d’economia del Sabadell Cercle d’Entitats. La Cambra de Comerç, el CIESC, PIMEC, els sindicats i la resta de participants van coincidir en el fet que Sabadell s’havia guanyat una certa fama de ciutat antipàtica envers la iniciativa privada. De fet, el titular d’aquest Diari sobre el debat econòmic que vam organitzar a la Fundació Bosch i Cardellach va ser meridianament clar: “Sabadell vol tornar a ser business-friendly”.

Han transcorregut gairebé dos anys i mig des d’aleshores i, afortunadament, crec que la situació ha canviat considerablement. Per un costat, s’ha creat l’atractiu projecte de captació d’inversió privada Invest in Sabadell. En segon lloc, s’han dut a terme avenços significatius en matèria de tramitació de llicències. En tercer lloc, hi ha una vocació política clara de potenciar la col·laboració publicoprivada, com queda palès amb la constitució de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell. I, per últim, aquest novembre tindrà lloc el Mes de l’emprenedoria.

Naturalment, les iniciatives que he destacat són susceptibles de millora i aprofundiment. I tots desitjaríem que avancessin a més velocitat. Ara bé, és just mirar enrere, fer balanç i reconèixer els progressos assolits. El canvi més important que s’ha produït, al meu entendre, és l’actitud envers l’empresa privada. L’emprenedor que planteja un nou projecte d’inversió a la ciutat ara se sent plenament amb suport, tant de l’àmbit polític com tècnic.

En aquest context, dedicar tot un mes a l’emprenedoria és quelcom molt significatiu. Ahir, a la roda de premsa de presentació, la regidora Montse González elogiava la tradició emprenedora de Sabadell. Ens trobem davant d’una ocasió excepcional per donar-li visibilitat i inspirar noves vocacions. Les entitats econòmiques així ho hem entès i la implicació al projecte és màxima, amb una trentena d’activitats organitzades entre tots. Costaria trobar un esdeveniment equivalent a escala nacional.

Tenim al davant un mes per reivindicar, reflexionar, aprendre, cooperar i, sobretot, per enviar un missatge clar i nítid al país: Sabadell és una ciutat emprenedora i un lloc excel·lent on iniciar un nou negoci. Us hi esperem amb els braços oberts!

