El Govern aprova el projecte de reforma de la plaça de la Llibertat tot i les queixes de veïns i oposició

La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament el projecte de remodelació de la plaça de la Llibertat (la Concòrdia), tot i les queixes presentades per l'associació de veïns del barri i el principal grup de l'oposició, ERC. La tinenta d'alcaldessa Marta Morell dona la polèmica per tancada perquè "hi ha hagut bastants canvis respecte el projecte inicial perquè s’hi han incorporat demandes de tots els actors".

Per la seva part, l'associació de veïns reclamava que la plaça oferís més usos per als diferents grups d'edat, i Esquerra Republicana volia aturar el projecte de reforma per consensuar-lo de nou amb totes les parts. Ara s'ha aprovat el projecte i caldrà licitar-lo, adjudicar-lo i que comencin les obres. La previsió de l'Ajuntament és que comencin el pròxim mes de març i que durin sis mesos, de manera que estaran enllestides cap al mes de setembre del 2022.

Morell reivindica que "el Govern ha seguit els passos que havia de seguir, ha parlat amb les entitats del barri i totes les parts se senten còmodes perquè de com era inicialment a com és ara, el projecte ha canviat bastant per trobar punts d’acord entre totes les parts".

El projecte preveu substituir quatre de les vuit pistes de petanca de davant de l'escola Font Rosella per jocs infantils, un d'ells inclusiu i també hi haurà un tobogan i gronxadors. Els altres jocs que hi ha a la plaça es renovaran per uns de nous adreçats a infants d'1 a 6 anys. Les obres també permetran incorporar noves taules de ping-pong, mantenint les actuals, i també hi continuaran sent la zona verda i l'aranya de joc.

Repararan la junta de dilatació

Aprofitant les obres també es repararà la junta de dilatació del centre de la plaça per corregir les filtracions que ara hi ha a l'aparcament subterrani. Per fer-ho possible és refarà la impermeabilització de l'espai i es reconstruirà la junta de dilatació que travessa la plaça de banda a banda.

