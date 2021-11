ERC demana mantenir el pagament personalitzat d'impostos per a 2.500 famílies de Sabadell

El grup municipal d'ERC presentarà un conjunt d'al·legacions les ordenances fiscals per a l'any 2022. Una de les principals reclamacions és que es mantingui el pagament personalitzat per a famílies vulnerables -unes 2.500, segons calcula la formació-, tot i la cessió de la gestió tributària a la Diputació de Barcelona. El traspàs de les competències impossibilita aquest servei que utilitzen un 3% de les llars de la ciutat, calculen els republicans.

Però no és l'única al·legació que ERC intentarà negociar amb el Govern municipal. També proposen aplicar tarifes progressives del preu de les instal·lacions i els programes esportius; incrementar fins als 6.000 euros la bonificació de l'IAE a les empreses que inverteixin en energia renovable; o congelar el preu del Servei d'Atenció Domiciliària. Els republicans tenen el convenciment que l'executiu de Farrés es mirarà les al·legacions i n'implementarà alguna, perquè "és una bateria de propostes per a reduir la vulnerabilitat i d'incentivar canvis davant la crisi climàtica", ha defensat la portaveu adjunta del grup municipal, Èlia Soriano-Costa.

El regidor Raul García Barroso ha aprofitat per tornar a carregar contra la pujada d'impostos per l'any que ve a Sabadell i l'increment del preu de l'aigua. "Aquestes mesures són de tot menys d'esquerres", ha etzibat. També ha carregat contra la despesa dels 4 milions d'euros del pàrquing del Passeig i contra la despesa de la campanya de Nadal d'aquest any.

El paquet d'al·legacions dels republicans també demana aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits i una bonificació del 90% si se cedeixen a la borsa local d'habitatge. També demanen que s'eliminin impostos per usar equipaments culturals a les entitats sabadellenques, que les piscines municipals continuïn sent públiques en onades de calor i que no s'incrementi un 3,7% l'augment de preu de les activitats per a la gent gran.

